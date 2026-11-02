Lille reçoit Lyon le samedi 21 novembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.

Leur dernière confrontation en Ligue 1 remonte à février 2026, lorsque Lyon s’est imposé de justesse à l’extérieur (1-0). Lyon avait également pris le dessus sur Lille plus tôt cette même année, en remportant leur rencontre de Coupe de France 2-1 en janvier 2026.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lille-Lyon, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débutera le match de Ligue 1 entre Lille et Lyon ?

Le coup d’envoi de Lille-Lyon sera donné le samedi 21 novembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Lyon en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lille et Lyon à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Les canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus sûr et le plus direct consiste à passer par la billetterie officielle en ligne du LOSC Lille (billetterie.losc.fr). La vente au grand public ouvre généralement quelques mois avant le match, avec souvent un accès prioritaire pour les membres du club et les abonnés.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lille-Lyon en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lille et Lyon à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy varie selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Les canaux officiels du club

Places classiques : Les prix commencent aux alentours de 15 à 25 € pour des sièges en tribune haute ou dans les angles lors des matches de championnat ordinaires.

Les prix commencent aux alentours de pour des sièges en tribune haute ou dans les angles lors des matches de championnat ordinaires. Places en tribune latérale ou intermédiaire : Les sièges offrant une meilleure vue le long du terrain coûtent généralement entre 35 et 75 € , selon le bloc et le niveau précis.

Les sièges offrant une meilleure vue le long du terrain coûtent généralement entre , selon le bloc et le niveau précis. Formules VIP et prestations d’accueil : Les formules d’accueil haut de gamme du club et les places de prestige commencent généralement aux alentours de 150 à plus de 200 € par personne.

2. Les plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune haute et revente à prix modéré : Les billets les moins chers pour cette affiche commencent actuellement aux alentours de 55 à 75 € .

Les billets les moins chers pour cette affiche commencent actuellement aux alentours de . Catégorie 1 et places en bas de tribune latérale : Les places offrant une vue privilégiée le long du terrain coûtent généralement entre 90 et 150 € .

Les places offrant une vue privilégiée le long du terrain coûtent généralement entre . Revente de places VIP et de formules d’accueil : Les billets donnant accès à des prestations améliorées ou à des espaces de réception d’entreprise commencent aux alentours de 190 € et plus, selon les disponibilités.

Lille-Lyon en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lille et de Lyon

Lille compte une victoire, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 face à Brest en Ligue 1. Avant cela, le club s’était incliné 3-0 contre Arsenal en Ligue des champions. Sa victoire 1-0 contre Le Havre constitue son meilleur résultat récent sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, Lille a marqué six buts et en a encaissé sept, signe d’une équipe qui peine à trouver de la solidité défensive.

Lyon a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Nice en Ligue 1, après un succès 3-2 face à Crystal Palace en Ligue Europa. Une victoire 4-0 contre Rennes plus tôt dans cette série se distingue comme sa prestation la plus convaincante. Lyon a marqué dix buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’une défaite 2-1 contre Lens en Ligue 1 et d’une victoire 1-2 à l’extérieur contre Anderlecht en Ligue Europa, qui comptait tout de même comme une victoire.

Lille-Lyon : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque Lyon a battu Lille 1-0 en Ligue 1. Auparavant, Lyon s’était également imposé 2-1 lors d’un match de Coupe de France en janvier 2026, après avoir remporté une rencontre de Ligue 1 1-0 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lyon compte trois victoires, contre un nul et une victoire de Lille. Le dernier match disputé dans cette enceinte s’est terminé sur une victoire 0-1 de Lyon en septembre 2025.