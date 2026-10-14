Lille reçoit Lens le vendredi 30 octobre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq.

Cette rencontre est connue sous le nom de Derby du Nord, l’une des rivalités régionales les plus intenses et les plus anciennes du football français. Lors de leur précédente confrontation en championnat, en avril 2026, le LOSC Lille s’était imposé 3-0 face au RC Lens dans ce même stade.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lille-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lille-Lens en Ligue 1 ?

Lille-Lens se jouera à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, le vendredi 30 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 9 30 oct. 2026 - 16:05 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Lens en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour le prochain Lille-Lens en Ligue 1, plusieurs options de vente officielle et de revente s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : acheter ses billets directement sur le site officiel du LOSC Lille est le moyen le plus fiable de les obtenir au tarif initial. La vente ouvre généralement d’abord aux membres du club et aux abonnés, avant d’être accessible au grand public.

Bourse officielle aux billets : si les billets sont épuisés sur les canaux de vente initiaux, les clubs proposent souvent une plateforme de revente officielle où les abonnés peuvent remettre en vente en toute sécurité les places qu’ils ne peuvent pas utiliser.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : si les billets sont totalement épuisés sur les canaux officiels du club, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lille-Lens en Ligue 1 ?

Pour le très attendu Derby du Nord entre le LOSC Lille et le RC Lens, les prix varient selon que vous achetez vos billets au tarif initial directement auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Canaux officiels du club

Billets au tarif initial : achetés directement sur les canaux officiels du club, les billets pour un match de championnat commencent généralement aux alentours de 15 à 40 € pour des places ordinaires en tribune supérieure, et peuvent atteindre 80 à plus de 150 € pour des places centrales bien situées en tribune inférieure et des prestations d’hospitalité. Toutefois, les billets au tarif initial pour les derbies très attendus se vendent rapidement.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Pour cette rencontre, les prix commencent généralement aux alentours de 80 à 150 € pour les catégories classiques et peuvent dépasser 200 à 350 € selon la tribune et la demande.

Lille-Lens en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lille et de Lens

Lille compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Nice en Ligue 1, tandis qu’une victoire 2-0 face à Troyes et un succès 0-1 à Toulouse montrent sa capacité à ne pas encaisser de but. Lille a fait match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain et s’est incliné 2-3 face au Real Betis en Ligue des champions, inscrivant sept buts et en concédant huit sur ces cinq rencontres.

Lens compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son seul succès a été obtenu en Ligue des champions, sur le score de 2-3 à l’extérieur contre le Slavia Prague. En Ligue 1, Lens s’est incliné face à Monaco, Lorient et Strasbourg, inscrivant cinq buts et en concédant six lors de ces seules trois défaites en championnat.

Lille-Lens : Les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 3-0 de Lille à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1, chaque équipe compte deux victoires, l’un de ces matches s’étant conclu sur un succès 3-0 de Lille lors de cette même rencontre disputée plus tôt cette année. Lens a remporté le match correspondant à l’extérieur 3-0 en septembre 2025, tandis que Lille a également signé des victoires 1-0 et 2-1 lors de confrontations antérieures figurant dans ces données.