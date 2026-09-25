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Comment obtenir des billets pour Lille - Le Havre : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lille affronte Le Havre en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Lille affronte Le Havre le samedi 10 octobre 2026 à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, à Lille.

Historiquement, Lille a dominé cette affiche, avec cinq victoires lors de ses sept dernières confrontations toutes compétitions confondues. Lors de leur plus récent duel en championnat, le 3 mai 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 au Stade Pierre Mauroy.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lille contre Le Havre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Lille - Le Havre en Ligue 1 ?

Lille - Le Havre se joue à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, à Lille, le samedi 10 octobre 2026.

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Ligue 1 - Journée 6
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille - Le Havre en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le LOSC Lille et Le Havre AC à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, vous pouvez suivre les options suivantes :

Plateforme officielle de billetterie du LOSC Lille

  • Vente principale en ligne : Les billets sont généralement mis en vente environ deux mois avant le match sur le portail officiel de billetterie du LOSC. Vous pouvez sélectionner la zone de votre choix directement sur le plan du stade et finaliser votre paiement en ligne par carte de crédit ou de débit.
  • Marché secondaire officiel : Si les billets de la vente principale sont épuisés, le LOSC exploite une plateforme officielle de revente directement sur son portail de billetterie, où les abonnés revendent leurs places en toute sécurité à leur valeur faciale.
  • Guichet le jour du match : Sous réserve de disponibilité, des billets physiques peuvent être achetés au guichet 1 de la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, qui ouvre trois heures avant le coup d'envoi.

Plateformes de billetterie secondaires

  • Si vous ne parvenez pas à obtenir de billets directement auprès du club, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent des billets revendus par des supporters. Notez que les prix sur les places de marché tierces sont fixés par les vendeurs et peuvent être affichés au-dessus ou en dessous de la valeur faciale officielle.

Combien coûtent les billets pour Lille - Le Havre en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le LOSC Lille et Le Havre AC à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy varient selon la catégorie de siège et selon que vous achetez via les canaux officiels ou sur des marchés secondaires :

Prix officiels à la valeur faciale (billetterie LOSC)

  • Places en catégorie standard : Elles varient généralement de 10 € à 35 € pour l'admission générale et les places en tribune haute.
  • Places intermédiaires (centrale / latérale) : Elles coûtent habituellement entre 30 € et 50 € pour une vue équilibrée le long de la touche.
  • Places premium / catégorie 1 : Elles sont généralement proposées à partir de 50 € jusqu'à 80 €+.
  • Packages VIP & hospitalité : Ils démarrent à environ 150 € et augmentent selon la restauration et l'accès au salon.  

Plateformes de billetterie secondaires

Les billets revendus sur des places de marché secondaires comme StubHub varient considérablement selon la demande.

  • Prix d'entrée / premier niveau : Les annonces de revente commencent actuellement autour de 25 € à 35 € par billet pour des places standard.
  • Prix moyen de revente : Les annonces sur le marché secondaire se situent en moyenne entre 60 € et 120 € selon la proximité du siège et la demande.

Lille - Le Havre en Ligue 1 : tout ce que vous devez savoir

Forme de Lille et du Havre

Lille a remporté deux de ses cinq derniers matches et fait deux matches nuls, avec une défaite non prise en compte dans cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à Toulouse en Ligue 1 le 3 septembre. Avant cela, Lille avait fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain et gagné 2-0 à Angers. Les résultats de pré-saison ont inclus des matches nuls contre Everton et le Hamburger SV. Sur ces cinq matches, Lille a marqué six buts et en a encaissé six.

Le Havre a gagné un match et en a perdu trois lors de ses cinq derniers, avec un match nul. Son match le plus récent a été une défaite 2-1 contre Brest en Ligue 1 le 5 septembre. Avant cela, Le Havre avait fait match nul 1-1 avec Lyon et perdu 1-0 contre Monaco. Une victoire de pré-saison contre Le Mans et une défaite face au Real Oviedo complètent cette série. Le Havre a marqué cinq buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

LIL

LIL - Forme

PSG
N2-2
TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LEH

LEH - Forme

ASM
D0-1
OL
N1-1
B29
D1-2
SCO
N0-0
TFC
D3-2
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lille - Le Havre : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un score de 1-1, à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy le 3 mai 2026 en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lille en a remporté trois, Le Havre en a gagné une, et un match s'est terminé sur un score de parité. Lille a marqué neuf buts lors de ces cinq rencontres, contre quatre pour Le Havre.

Face à face

LilleNulLe Havre
3
1
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Lille badge
Lille
LIL
3
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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