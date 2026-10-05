Lille doit affronter Galatasaray le mercredi 21 octobre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

Ce match représente la toute première rencontre officielle en compétition entre le club français de Ligue 1 et les champions turcs de Süper Lig sur la scène européenne. Lille cherchera à maximiser l'avantage du terrain devant ses supporters, tandis que Galatasaray représentera un défi dangereux avec sa ligne d'attaque.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lille-Galatasaray, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Lille-Galatasaray en Ligue des champions ?

Lille-Galatasaray a lieu à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Galatasaray en Ligue des champions ?

Les options pour acheter des billets pour le match de LOSC Lille contre Galatasaray en Ligue des champions incluent :

1. Plateforme officielle de billetterie du LOSC Lille

La méthode principale consiste à acheter directement sur le site officiel de billetterie de Lille (billetterie.losc.fr).

2. Quota officiel pour les supporters visiteurs (supporters de Galatasaray)

Si vous souhaitez être placé dans le secteur visiteurs, les billets sont distribués directement par Galatasaray SK via ses canaux officiels du club et ses partenaires de billetterie.

3. Plateformes secondaires de revente de billets

Si le match affiche complet sur les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo proposent des billets disponibles mis en vente par des vendeurs particuliers

Combien coûtent les billets pour Lille-Galatasaray en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de LOSC Lille contre Galatasaray en Ligue des champions de l'UEFA à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy varient selon le canal d'achat et la catégorie de places :

1. Vente officielle du club (billetterie officielle du LOSC Lille)

Tribune haute / derrière les buts : les prix commencent généralement autour de 30 € à 50 € par billet.

Tribunes latérales / centrale (latérales et centrale) : les prix vont de 60 € à 120 € , selon la proximité avec la pelouse.

Réductions jeunes / membres : des tarifs réduits spéciaux sont généralement proposés aux membres officiels du club et aux supporters de moins de 14 ans pendant la phase officielle de prévente.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l'emplacement des sièges :

Places d'entrée de gamme (prix les plus bas) : à partir d'environ 100 € à 130 € .

Places standard moyennes : entre 140 € et 250 € , selon l'emplacement dans le stade.

Secteur visiteurs (supporters visiteurs) : se négocie généralement entre 110 € et 180 €+ sur les plateformes secondaires.

Lille-Galatasaray en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lille et Galatasaray

Lille aborde cette rencontre avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre Troyes en Ligue 1, et le club a également enregistré un match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain durant cette série. Sa seule défaite est venue en Ligue des champions, avec un revers 3-2 contre le Real Betis. Sur ces cinq matches, Lille a marqué sept buts et en a encaissé six, affichant à la fois des intentions offensives et une vulnérabilité défensive au plus haut niveau.

Les cinq derniers matches de Galatasaray racontent une histoire plus compliquée, avec deux victoires et deux défaites sur cette période. Son résultat le plus récent a été une lourde défaite 4-0 contre Trabzonspor en Super Lig, et le club s'est également incliné 3-1 face au Sporting CP en Ligue des champions. Il a tout de même battu Kocaelispor et Istanbul Basaksehir, mais la manière de la défaite contre Trabzonspor inquiétera Buruk. Galatasaray a marqué huit buts lors de ces cinq matches, mais en a encaissé neuf, un bilan qui met en lumière sa fragilité défensive avant cette rencontre.

Lille-Galatasaray : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre Lille et Galatasaray n'est actuellement disponible pour des rencontres récentes. Un contexte historique supplémentaire sera ajouté à l'approche du match.