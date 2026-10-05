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Comment obtenir des billets pour Lille - Galatasaray : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lille affronte Galatasaray en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Lille doit affronter Galatasaray le mercredi 21 octobre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

Ce match représente la toute première rencontre officielle en compétition entre le club français de Ligue 1 et les champions turcs de Süper Lig sur la scène européenne. Lille cherchera à maximiser l'avantage du terrain devant ses supporters, tandis que Galatasaray représentera un défi dangereux avec sa ligne d'attaque.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lille-Galatasaray, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Lille-Galatasaray en Ligue des champions ?

Lille-Galatasaray a lieu à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le mercredi 21 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Galatasaray en Ligue des champions ?

Les options pour acheter des billets pour le match de LOSC Lille contre Galatasaray en Ligue des champions incluent :

1. Plateforme officielle de billetterie du LOSC Lille

  • La méthode principale consiste à acheter directement sur le site officiel de billetterie de Lille (billetterie.losc.fr).

2. Quota officiel pour les supporters visiteurs (supporters de Galatasaray)

  • Si vous souhaitez être placé dans le secteur visiteurs, les billets sont distribués directement par Galatasaray SK via ses canaux officiels du club et ses partenaires de billetterie.

3. Plateformes secondaires de revente de billets

  • Si le match affiche complet sur les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo proposent des billets disponibles mis en vente par des vendeurs particuliers

Combien coûtent les billets pour Lille-Galatasaray en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de LOSC Lille contre Galatasaray en Ligue des champions de l'UEFA à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy varient selon le canal d'achat et la catégorie de places :

1. Vente officielle du club (billetterie officielle du LOSC Lille)

  • Tribune haute / derrière les buts : les prix commencent généralement autour de 30 € à 50 € par billet.
  • Tribunes latérales / centrale (latérales et centrale) : les prix vont de 60 € à 120 €, selon la proximité avec la pelouse.
  • Réductions jeunes / membres : des tarifs réduits spéciaux sont généralement proposés aux membres officiels du club et aux supporters de moins de 14 ans pendant la phase officielle de prévente.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l'emplacement des sièges :

  • Places d'entrée de gamme (prix les plus bas) : à partir d'environ 100 € à 130 €.
  • Places standard moyennes : entre 140 € et 250 €, selon l'emplacement dans le stade.
  • Secteur visiteurs (supporters visiteurs) : se négocie généralement entre 110 € et 180 €+ sur les plateformes secondaires.

Lille-Galatasaray en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lille et Galatasaray

Lille aborde cette rencontre avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre Troyes en Ligue 1, et le club a également enregistré un match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain durant cette série. Sa seule défaite est venue en Ligue des champions, avec un revers 3-2 contre le Real Betis. Sur ces cinq matches, Lille a marqué sept buts et en a encaissé six, affichant à la fois des intentions offensives et une vulnérabilité défensive au plus haut niveau.

Les cinq derniers matches de Galatasaray racontent une histoire plus compliquée, avec deux victoires et deux défaites sur cette période. Son résultat le plus récent a été une lourde défaite 4-0 contre Trabzonspor en Super Lig, et le club s'est également incliné 3-1 face au Sporting CP en Ligue des champions. Il a tout de même battu Kocaelispor et Istanbul Basaksehir, mais la manière de la défaite contre Trabzonspor inquiétera Buruk. Galatasaray a marqué huit buts lors de ces cinq matches, mais en a encaissé neuf, un bilan qui met en lumière sa fragilité défensive avant cette rencontre.

LIL

LIL - Forme

TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GAL

GAL - Forme

IBS
V2-3
SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
N3-3
But marqué (encaissé)
8/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lille-Galatasaray : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre Lille et Galatasaray n'est actuellement disponible pour des rencontres récentes. Un contexte historique supplémentaire sera ajouté à l'approche du match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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