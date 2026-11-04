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Comment obtenir des billets pour Lille-Bayern Munich : prix des places en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Ligue des Champions

Lille affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Lille reçoit le Bayern Munich le mercredi 25 novembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.

Leurs dernières confrontations remontent à la phase de groupes de 2012. Le géant allemand s’était alors imposé 1-0 en France, avant de remporter une large victoire 6-1 à Munich. Sur ces deux rencontres, le Bayern a inscrit sept buts sans en encaisser, même si plus d’une décennie sépare ces matches de leur nouveau rendez-vous.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lille-Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Lille et le Bayern Munich ?

Le match entre Lille et le Bayern Munich débute le mercredi 25 novembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.

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Ligue des Champions - Journée 5
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Lille et le Bayern Munich ?

Voici les principales possibilités pour les supporters qui souhaitent acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Lille et le Bayern Munich :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle : Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à passer par les sites de billetterie officiels du club qui reçoit (LOSC Lille) ou du club visiteur (FC Bayern Munich). Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres des clubs, aux abonnés et aux membres des programmes de fidélité, avant que les places restantes ne soient mises à la disposition du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Lille et le Bayern Munich ?

Voici les estimations de prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Lille et le Bayern Munich :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places standard en tribune haute : À partir d’environ 30 à 50 €.
  • Places centrales en tribune basse : Jusqu’à 150 € et plus pour les places centrales en tribune basse.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets officiels ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente telles que Ticombo affichent des billets dont les prix dépendent de la demande :

  • Tribune haute : À partir d’environ 95 à 104 €.
  • Catégorie intermédiaire et places le long du terrain : Entre 145 € et plus de 250 €, selon la proximité avec la pelouse et la hausse de la demande à l’approche du match.

Lille-Bayern Munich en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lille et du Bayern Munich

Lille aborde cette rencontre en méforme, avec seulement deux victoires sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour deux défaites et un nul. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-4 contre Galatasaray en Ligue des champions. Le club a également subi un revers 3-0 face à Arsenal sur la scène européenne plus tôt ce mois-ci. Une victoire 1-0 contre Le Havre en Ligue 1 lui a offert un bref répit sur la scène nationale, mais Lille a inscrit sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches, un bilan défensif qui inquiétera Ancelotti avant ce rendez-vous.

Le Bayern a fait preuve de davantage de régularité, avec deux victoires et trois nuls lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions. Auparavant, il avait écrasé le RB Leipzig 6-1 en Bundesliga. Une victoire 7-0 contre l’Union Berlin plus tôt dans cette série souligne sa puissance offensive, même si les trois nuls enregistrés sur la période laissent entrevoir une certaine vulnérabilité. Le Bayern a inscrit 20 buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

LIL

LIL - Forme

B29
N1-1
GAL
D2-4
ASM
N1-1
RCL
V1-0
BOD
N0-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCB

FCB - Forme

ARS
N2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
ATM
V0-2
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lille-Bayern Munich : les dernières confrontations

Le Bayern Munich domine le bilan des deux précédentes confrontations recensées entre les deux clubs. La plus récente remonte à novembre 2012, lorsque le Bayern s’était imposé 6-1 à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions. Le match aller, disputé à Lille la même année, avait également tourné à l’avantage du Bayern, vainqueur 1-0. Le Bayern a remporté les deux rencontres, inscrivant sept buts sans en encaisser. Ce bilan historique n’a rien de rassurant pour l’équipe qui reçoit, même si plus d’une décennie s’est écoulée depuis le dernier affrontement officiel entre les deux clubs.

Face à face

LilleNulBayern Munich
0
0
2
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
Ligue des Champions
Lille badge
Lille
LIL
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
1Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué1/2

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