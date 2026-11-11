Lille reçoit Auxerre le samedi 5 décembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 17 mai 2026, Auxerre s'est imposé 2-0 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, grâce à un doublé décisif de Lassine Sinayoko. Historiquement, les rencontres entre ces deux clubs ont souvent été intenses, Lille ayant pris le dessus à plusieurs reprises avec au moins deux buts d'écart, notamment lors d'une nette victoire 4-1.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Lille-Auxerre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Lille et Auxerre ?

Le coup d'envoi de Lille-Auxerre sera donné à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq, le samedi 5 décembre 2026.

Ligue 1 - Journée 13 5 déc. 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lille et Auxerre ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lille et Auxerre :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : le moyen le plus direct et le plus sûr d'acheter des billets classiques est de passer par le site officiel de Lille (losc.fr). Les membres, les abonnés et le grand public peuvent accéder à la vente en ligne selon les phases de priorité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les billets initialement mis en vente sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Lille et Auxerre ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lille et Auxerre :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : de 15 € à 25 € pour des places en tribune haute ou dans les angles.

de 15 € à 25 € pour des places en tribune haute ou dans les angles. Places en tribune latérale ou intermédiaire : de 35 € à 75 € pour une meilleure vue le long du terrain, selon le bloc et le niveau de la tribune.

de 35 € à 75 € pour une meilleure vue le long du terrain, selon le bloc et le niveau de la tribune. Offres VIP et hospitalités : de 150 € à plus de 200 € par personne pour accéder à un salon premium et bénéficier de places haut de gamme.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribune haute / billets de revente les moins chers : de 30 € à 55 € pour les places les plus abordables.

de 30 € à 55 € pour les places les plus abordables. Catégorie 1 / places en partie basse de tribune latérale : de 60 € à 130 € pour une vue privilégiée le long du terrain.

de 60 € à 130 € pour une vue privilégiée le long du terrain. Revente de billets VIP et hospitalités : de 130 € à plus de 250 €, selon la formule exacte et les disponibilités.

Lille-Auxerre en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lille et d'Auxerre

Lille compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s'est soldée par un nul 0-0 face à Bodø/Glimt en Ligue des champions. Auparavant, le club avait battu Lens 1-0 en Ligue 1. Une défaite 2-4 contre Galatasaray sur la scène européenne constitue son seul revers sur cette série. Lille a inscrit quatre buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Auxerre compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est une défaite 5-1 contre Strasbourg en Ligue 1, après un nul 1-1 face au Mans. Plus tôt dans cette série, le club avait battu Le Havre 3-1. Auxerre a inscrit dix buts et en a encaissé quatorze sur ces cinq rencontres, un bilan qui témoigne à la fois de sa production offensive et de sa fragilité défensive.

Lille-Auxerre : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en mai 2026, lorsqu'Auxerre s'est imposé 2-0 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en Ligue 1. Avant cela, Lille avait gagné 4-3 à Auxerre en décembre 2025, et s'était également imposé 3-1 à domicile en avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Lille compte trois victoires contre une pour Auxerre et un match nul. Ces rencontres ont régulièrement vu les deux équipes marquer.