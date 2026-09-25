Levante Alaves affronte Séville le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia.

Les matches entre ces deux équipes à l’Estadio Ciudad de Valencia sont généralement serrés, avec plus de la moitié de leurs confrontations totales se terminant avec moins de 2,5 buts. Lors de leur plus récente rencontre de championnat, en avril 2026, Levante UD s’est imposé de manière décisive 2-0 face au Sevilla FC.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Levante-Séville, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Levante-Séville en Liga ?

Levante-Séville débute le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia.

LaLiga - Journée 8 12 oct. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour Levante-Séville en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre Levante UD et le Sevilla FC à l’Estadio Ciudad de Valencia, vous disposez de quelques options officielles et de plateformes tierces :

1. Site officiel de billetterie de Levante UD

Le moyen le plus sûr et le plus direct d’acheter des billets grand public est de passer par le portail web officiel de Levante UD. Les billets sont généralement mis en vente au public 1 à 2 semaines avant le match.

2. Guichet de l’Estadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Si le match n’est pas complètement épuisé en ligne, les billets restants sont vendus directement au guichet du stade.

3. Plateformes de billets secondaires et revendeurs

Pour les affiches très demandées ou à guichets fermés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des places de dernière minute, même si les prix peuvent varier selon la demande du marché.

Combien coûtent les billets pour Levante-Séville en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre Levante UD et le Sevilla FC à l’Estadio Ciudad de Valencia dépendent du canal d’achat, de la catégorie de siège et de la zone du stade :

1. Prix officiels du club à la valeur faciale

Les billets grand public vendus directement et officiellement par Levante UD se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Derrière les buts / corners (Gol Norte & Gol Sur) : de 30 € à 50 €

Tribunes principales (Tribuna & Lateral) : de 60 € à 90 €

VIP et hospitalité premium : 150 €+

Remarque : les abonnés du club (Abonados) bénéficient souvent de réductions d’environ 15 % lors de l’achat de places grand public supplémentaires.

2. Prix de revente et du marché secondaire

En cas d’achat via des plateformes secondaires comme StubHub, les prix fluctuent selon la disponibilité en temps réel et la demande :

Places d’entrée de gamme / économiques : environ 65 € à 90 €

Places de catégorie moyenne : environ 120 € à 170 €

Places latérales / centrales premium : de 180 € à 250 €+

Levante-Séville en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levante et de Séville

Levante a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat marquant a été une victoire 5-2 à domicile contre le Real Betis en Liga, avant d’enchaîner avec un nul 0-0 contre Osasuna puis, plus récemment, un autre 0-0 face à Malaga. L’équipe a inscrit six buts sur ces cinq matches et en a concédé cinq, ses deux défaites étant survenues contre l’Espanyol (3-0) et Villarreal (1-0) lors d’un match amical de pré-saison.

Les cinq derniers matches de Séville ont produit deux victoires, un nul et deux défaites. Son match le plus récent s’est terminé sur un score de 1-1 sur le terrain de l’Espanyol en Liga, après une défaite 1-3 contre l’Atletico Madrid. La meilleure performance de cette série est venue à l’extérieur contre l’Athletic Bilbao, avec une victoire 3-1. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué huit buts et en a encaissé neuf, son autre défaite étant un revers 2-1 en pré-saison contre le Bayer Leverkusen.

Levante-Séville : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en avril 2026, lorsque Levante s’est imposé 2-0 à domicile en Liga. Avant cela, le Sevilla FC avait gagné 3-0 dans cette même affiche en janvier 2026, également en Liga. Sur les cinq dernières confrontations directes, Levante a gagné deux fois, Séville a gagné deux fois, et un match s’est terminé sur un score nul, les deux équipes ayant inscrit 13 buts au total.