Levante reçoit Elche le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en janvier 2026, Levante s’est imposé de justesse face à Elche au terme d’un match spectaculaire (3-2) à l’Estadio Ciudad de Valencia. Plus tôt dans la saison 2025-2026, Elche avait remporté une nette victoire 2-0 à domicile contre Levante.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Levante contre Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de LaLiga entre Levante et Elche ?

Le match entre Levante et Elche débutera le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

LaLiga - Journée 13 23 nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour le match de LaLiga entre Levante et Elche ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de LaLiga entre Levante et Elche à l’Estadio Ciudad de Valencia, plusieurs possibilités principales s’offrent généralement à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de Levante UD : En tant que club recevant, Levante vend directement des billets à l’unité sur sa billetterie officielle. C’est généralement le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial.

En tant que club recevant, Levante vend directement des billets à l’unité sur sa billetterie officielle. C’est généralement le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial. Billetterie d’Elche CF : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, Elche reçoit généralement un contingent de billets pour le secteur visiteurs destiné à ses supporters qui font le déplacement. Ces billets peuvent être demandés par les canaux officiels du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de LaLiga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de LaLiga entre Levante et Elche ?

Voici les catégories de billets et les prix estimés pour le match de LaLiga entre Levante et Elche :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard / tribunes supérieures (Gol Alto / entrée classique) : Les prix commencent généralement autour de 30 à 50 € pour les matches ordinaires, selon l’adversaire et l’emplacement dans les tribunes supérieures.

Les prix commencent généralement autour de pour les matches ordinaires, selon l’adversaire et l’emplacement dans les tribunes supérieures. Tribunes latérales / tribunes inférieures (Tribuna / Lateral) : Les places en tribunes intermédiaires et inférieures, plus proches du terrain, coûtent généralement entre 60 et 110 € auprès des clubs.

Les places en tribunes intermédiaires et inférieures, plus proches du terrain, coûtent généralement entre auprès des clubs. Formules VIP / hospitalité : Les prestations haut de gamme les jours de match, avec restauration et places privilégiées, commencent généralement autour de 150 à 250 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente en tribune supérieure / derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 135 à 145 € .

Les prix commencent généralement autour de . Catégorie 2 / places standard : Les places offrant une vue classique coûtent généralement entre 140 et 160 € .

Les places offrant une vue classique coûtent généralement entre . Catégorie 1 / revente de places premium en tribune latérale : Les places haut de gamme sur le côté du terrain ou très demandées coûtent souvent entre 175 et 210 € et plus, selon les disponibilités.

Levante contre Elche en LaLiga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levante et d’Elche

Levante aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté de deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de LaLiga. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao, après un nul 1-1 face au Deportivo de A Coruna. Auparavant, un nul 3-3 contre Séville avait montré la capacité de Levante à marquer beaucoup de buts, même si la défaite 1-3 face à Villarreal et le revers 2-4 contre Barcelone soulignent les faiblesses défensives que l’équipe de Castro n’a pas encore corrigées. Sur ces cinq matches, Levante a inscrit dix buts et en a encaissé dix.

Elche arrive avec un bilan d’une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en LaLiga. Ses deux derniers matches se sont soldés par des nuls sans but contre Villarreal et le Celta Vigo, tandis que sa seule victoire sur cette période a été obtenue sur le terrain de l’Espanyol (1-3). Une défaite 2-3 contre le Real Madrid et un nul 1-1 face à l’Athletic Bilbao complètent ce bilan. L’équipe d’Anselmi n’a marqué que cinq buts lors de ces cinq rencontres, un total qui inquiétera le camp visiteur.

Levante contre Elche : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en LaLiga le 23 janvier 2026, lorsque Levante s’est imposé 3-2 à l’Estadio Ciudad de Valencia. Avant cela, Elche avait gagné 2-0 à domicile en août 2025, lors de leur première confrontation en LaLiga de cette saison. Sur leurs cinq dernières confrontations, disputées en LaLiga et en Segunda Division, chaque équipe compte deux victoires et un match nul, et 19 buts ont été inscrits au total.