Levante accueille le Deportivo Alavés le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia.

Après une courte victoire 2-1 d’Alavés à domicile, à Mendizorrotza, lors du premier week-end de la saison en août 2025, Levante a répliqué par un succès net 2-0 à l’Estadio Ciudad de Valencia en février 2026. Lors de cette dernière confrontation, Levante a profité de l’expulsion de Víctor Parada en seconde période, le remplaçant Carlos Espí inscrivant deux buts dans les dernières minutes pour assurer la victoire.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Levante contre le Deportivo Alavés, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Levante contre le Deportivo Alavés en Liga ?

Levante contre le Deportivo Alavés aura lieu le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour Levante contre le Deportivo Alavés en Liga ?

Voici les options pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Levante et le Deportivo Alavés :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de Levante UD : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets classiques est de passer par la billetterie officielle de Levante (levanteud.com). La vente au grand public ouvre généralement une à deux semaines avant le match, selon les périodes réservées aux abonnés.

Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets classiques est de passer par la billetterie officielle de Levante (levanteud.com). La vente au grand public ouvre généralement une à deux semaines avant le match, selon les périodes réservées aux abonnés. Canaux officiels du Deportivo Alavés : Si vous soutenez les visiteurs ou souhaitez accéder à leur tribune, consultez la billetterie officielle d’Alavés (alaves.com). La vente des billets pour le secteur visiteurs est généralement organisée directement par la billetterie du club visiteur, à destination des groupes de supporters enregistrés et des autres supporters qui font le déplacement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga une fois les places mises en vente initialement épuisées.

Combien coûtent les billets pour Levante contre le Deportivo Alavés en Liga ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Liga entre Levante et le Deportivo Alavés :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes derrière les buts (Gol Orriols et Gol Alborraya, Alto / Bajo) : À partir d’environ 50 € .

À partir d’environ . Tribunes centrales (Grada Central Alta / Baja) : Généralement autour de 70 € .

Généralement autour de . Tribuna Lateral et Tribuna Baja : Environ 90 € .

Environ . Tribuna Central : Environ 100 € .

Environ . Secteur visiteurs (Grada Visitante) : Tarif généralement fixé autour de 25 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places classiques ou en partie haute derrière les buts : À partir de 60 à 75 € environ.

À partir de environ. Places sur les côtés du terrain ou de catégorie 2 : Entre 140 et 185 € .

Entre . Places premium, de catégorie 1 ou VIP : De 200 € à plus de 260 €.

Levante contre le Deportivo Alavés en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levante et du Deportivo Alavés

Levante compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 à l’extérieur contre le CD Tarancon en Coupe du Roi, le 12 novembre. En Liga, Levante avait auparavant fait match nul 0-0 contre le Celta Vigo. Son meilleur résultat sur cette série est une victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao, le 21 octobre. Levante a encaissé au moins un but lors de trois de ces cinq matchs et a perdu deux rencontres de championnat consécutives, contre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad.

Alavés compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le club a battu Anaitasuna FT 6-1 en Coupe du Roi le 10 novembre, même si ses résultats en Liga sont plus contrastés. Sa défaite 6-1 contre Barcelone le 31 octobre constitue le point bas de cette série récente, tandis que ses matchs nuls contre Séville et Malaga lui ont apporté un peu de stabilité. Alavés n’a pas marqué lors de deux de ses cinq matchs.

Levante contre le Deportivo Alavés : Les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 27 février 2026, lorsque Levante s’est imposé 2-0 à l’Estadio Ciudad de Valencia. Auparavant, Alavés avait gagné 2-1 à domicile lors du premier week-end de la saison 2025-2026 de Liga, en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Levante a l’avantage avec trois victoires contre une pour Alavés, ainsi qu’un match nul.