Levante reçoit l’Atlético Madrid le dimanche 1er novembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

Lors de leur dernière confrontation en championnat à l’Estadio Ciudad de Valencia, en février 2026, les deux équipes s’étaient séparées sur un match nul 0-0 très disputé. Avant ce résultat, l’Atlético de Diego Simeone avait battu Levante 3-1 en novembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Levante contre l’Atlético Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Levante et l’Atlético Madrid ?

Le match entre Levante et l’Atlético Madrid débutera le dimanche 1er novembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Levante et l’Atlético Madrid ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Levante et l’Atlético Madrid à l’Estadio Ciudad de Valencia, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Les canaux officiels des clubs

Site officiel de Levante UD : Acheter directement sur la billetterie officielle de Levante est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial. Les membres et les abonnés sont généralement prioritaires avant la mise en vente des places restantes au grand public.

Site officiel de l’Atlético Madrid : Si vous soutenez l’équipe visiteuse et cherchez des places dans le secteur réservé à ses supporters (Zona Visitante), vous pouvez consulter la billetterie officielle de l’Atlético pour les places attribuées aux matches à l’extérieur.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Levante et l’Atlético Madrid ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Liga entre Levante et l’Atlético Madrid, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels ou sur le marché de la revente, avec des prix convertis en euros :

1. Les canaux officiels des clubs

Places classiques (derrière les buts et Tribuna/Lateral Alto) : Lors de la mise en vente initiale auprès des membres et du grand public, les billets vendus officiellement par Levante UD commencent généralement autour de 30 € pour les places classiques dans les tribunes hautes et derrière les buts.

Places centrales et en tribune basse (Lateral Bajo / tribune principale) : Les places offrant une meilleure vue, vendues directement par le club, coûtent généralement entre 50 € et plus de 100 € , selon leur proximité exacte avec la pelouse et leur position plus ou moins centrale.

Secteur visiteurs (Zona Visitante) : Les billets attribués par l’intermédiaire de l’espace officiel réservé aux membres de l’Atlético Madrid correspondent généralement aux plafonds tarifaires habituels de la Liga pour les supporters visiteurs, soit environ 30 € à 50 € .

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Tribunes hautes derrière les buts (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto) : Les billets pour les tribunes hautes derrière les buts sont proposés à partir d’environ 155 € à 165 € .

Places en tribune latérale / Lateral Alto : Sur le marché de la revente, les places en tribune latérale intermédiaire ou haute coûtent généralement entre 180 € et 220 € .

Places en tribune basse offrant une vue privilégiée (Lateral Bajo) : Les places les mieux situées en tribune latérale basse sont proposées à partir de 230 € à plus de 350 € , selon la demande et les rangs encore disponibles.

Levante contre l’Atlético Madrid en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levante et de l’Atlético Madrid

Levante aborde ce match avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, auxquelles s’ajoutent deux nuls et deux défaites. Son revers le plus lourd a été une défaite 4-2 contre Barcelone, tandis que son résultat le plus récent est une défaite 3-1 face à Villarreal. Seule éclaircie : une victoire convaincante 5-2 contre le Real Betis, qui a montré que l’équipe de Castro pouvait marquer beaucoup de buts lorsqu’elle est en réussite. Sur ces cinq matches, Levante a inscrit huit buts mais en a encaissé dix, un bilan défensif qui inquiétera le banc de l’équipe à domicile.

La dynamique récente de l’Atlético Madrid est différente, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus marquant est une victoire 2-1 contre le Real Madrid dans le derby, après un succès 4-0 contre Osasuna et une victoire 3-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Ses deux défaites ont été concédées face à l’Athletic Bilbao en Liga et à Liverpool en Ligue des champions. L’équipe de Simeone a marqué dix buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres, avec un bilan particulièrement solide dans les compétitions nationales.

Levante contre l’Atlético Madrid : Le bilan des confrontations récentes

La dernière rencontre entre ces deux équipes s’est déroulée à l’Estadio Ciudad de Valencia en janvier 2026 et s’est terminée sur un score de 0-0 en Liga. Avant cela, l’Atlético s’était imposé 3-1 à domicile en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, disputées en Liga et en Coupe du Roi, l’Atlético compte deux victoires contre une pour Levante, ainsi que deux matches nuls. Les deux équipes ont inscrit neuf buts au total lors de ces cinq rencontres.