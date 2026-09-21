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Comment obtenir des billets pour Levante-Barcelone : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Levante affronte Barcelone en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Levante affronte Barcelone le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

Leur précédent duel dans l’élite, en février 2026, s’est conclu par une confortable victoire 3-0 à domicile pour Barcelone au Spotify Camp Nou. Alors que les deux équipes se préparent pour cette rencontre de championnat en début de saison, Barcelone vise à entretenir sa belle dynamique, tandis que Levante cherche à tirer profit de l’avantage du terrain.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Levante-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Levante-Barcelone en Liga ?

Levante reçoit Barcelone à l’Estadio Ciudad de Valencia dans le cadre d’un match de Liga, avec un coup d’envoi prévu pour cette journée de championnat.

crest
LaLiga - Journée 5
Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour Levante-Barcelone en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Levante-Barcelone à l’Estadio Ciutat de València le 13 septembre 2026, voici les principaux canaux d’achat à suivre :

  • Portail officiel de billetterie de Levante UD : achetez directement via le site officiel du club ou au guichet de l’Estadio Ciutat de València (Taquillas). C’est le moyen le plus sûr d’obtenir des billets au prix facial.
  • Portail officiel visiteurs du FC Barcelone : les socios du FC Barcelone (membres) et les clubs de supporters officiels (penyes) peuvent demander des billets réservés au parcage visiteurs directement via la section billetterie du FC Barcelone.
  • Plateformes de billetterie secondaire : revendeurs de billets ou principales places de marché secondaires.

Combien coûtent les billets pour Levante-Barcelone en Liga ?

Les prix des billets pour le match Levante-Barcelone à l’Estadio Ciutat de València varient selon que vous achetez des billets officiels au prix facial ou des billets sur le marché secondaire.

  • Billets officiels au prix facial (Levante UD) : les billets standards officiels directement vendus par le club commencent généralement autour de 75 £ à 80 £ (90 €) pour les secteurs derrière les buts ou en angle (Gol Corner), et peuvent monter jusqu’à 195 £ à 200 £ (230 €) pour des places premium en tribune centrale (Tribuna Central).
  • Billets officiels pour le parcage visiteurs (quota FC Barcelone) : les billets du secteur visiteurs distribués via le portail officiel des supporters du FC Barcelone affichent généralement un tarif visiteur standardisé en Liga d’environ 25 £ à 30 £ (30 €).
  • Places sur le marché secondaire de revente : sur le marché secondaire (comme StubHub), les fourchettes de prix de départ tournent autour de 100 £ à 165 £ (120 € à 195 €) pour des places de catégorie de base, tandis que les sièges très demandés ou VIP peuvent dépasser 300 £ à 350 £+ selon l’emplacement et les frais du revendeur.

Levante-Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levante et de Barcelone

Levante a eu du mal à obtenir des résultats sur ses cinq derniers matches, avec une victoire, aucun nul et trois défaites sur cette série, sa seule rencontre officielle s’étant soldée par une défaite 3-0 contre l’Espanyol lors du week-end d’ouverture de la Liga. Son unique victoire est arrivée contre Al Qadsiah en pré-saison. Sur ces cinq matches, Levante a marqué trois buts et en a encaissé sept, le reflet d’une équipe en difficulté dans les deux surfaces.

Barcelone arrive en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 5-0 contre Elche lors de la première journée de Liga, et le club a également battu Bâle 5-2 en préparation de pré-saison. La seule ombre au tableau sur cette série a été une défaite 1-0 contre Udinese durant la pré-saison. Barcelone a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et n’en a concédé que deux, ce qui souligne la production offensive de l’équipe de Flick à l’approche de cette rencontre.

LEV

LEV - Forme

VIL
D1-0
ESP
D3-0
OSA
N0-0
BET
V5-2
MAL
N0-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BAR

BAR - Forme

ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
But marqué (encaissé)
22/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Levante-Barcelone : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à février 2026, lorsque Barcelone s’est imposé 3-0 à domicile en Liga. Avant cela, Levante avait accueilli Barcelone en août 2025, avec une victoire 3-2 des visiteurs à l’Estadio Ciudad de Valencia. Sur les cinq dernières confrontations directes de ce jeu de données, Barcelone en a remporté quatre et a concédé un nul, Levante n’ayant encore signé aucune victoire lors de ces rencontres.

Face à face

LevanteNulFC Barcelone
0
1
4
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FDM
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FDM
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
3
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
7Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Levante et de Barcelone

En Liga, Levante occupe actuellement la 20e place, tandis que Barcelone est 4e après la première journée.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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