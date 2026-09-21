Levante affronte l’Athletic Bilbao le mercredi 16 septembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.
Ce choc de première division met aux prises deux équipes espagnoles historiquement bien établies, qui cherchent à prendre de précieux points en championnat dès le début de la saison 2026-27. Leur précédente confrontation, en février 2026, s’était soldée par une victoire spectaculaire 4-2 de l’Athletic Club à San Mamés.
Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Levante - Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
Quand a lieu le coup d’envoi de Levante - Athletic Bilbao en Liga ?
Levante - Athletic Bilbao se joue à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer dans les programmes officiels de diffusion pour cette rencontre de Liga.
Comment acheter des billets pour Levante - Athletic Bilbao en Liga ?
Vous pouvez acheter des billets pour le match Levante UD - Athletic Bilbao du 16 septembre 2026, à l’Estadio Ciutat de València, via quelques canaux officiels et secondaires :
Canaux officiels directs
- Portail officiel de billetterie de Levante UD : La source principale et la plus sûre est directement le site officiel de Levante UD (l’équipe qui reçoit) ou les guichets du stade de l’Estadio Ciutat de València.
- Portail officiel de billetterie de l’Athletic Club : Les supporters visiteurs peuvent consulter le site officiel de l’Athletic Bilbao pour l’allocation spécifiquement réservée aux supporters à l’extérieur.
Places de marché secondaires et de revente
- Si les billets officiels pour le grand public sont épuisés, des billets peuvent être proposés sur des plateformes d’agrégation et de revente comme StubHub.
Combien coûtent les billets pour Levante - Athletic Bilbao en Liga ?
Le prix des billets de Liga pour Levante - Athletic Bilbao du 16 septembre 2026 varie selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :
Billets officiels directs (guichets / site web de Levante UD)
- Places standard : Les billets au tarif facial pour les matches de Liga à l’Estadio Ciutat de València commencent généralement entre 30 € et 50 € pour les virages et coins de tribune (Gol Norte et Gol Sur).
- Tribunes latérales et places premium : Les tribunes centrales latérales (Tribuna et Preferencia) se situent généralement entre 60 € et 110 €, selon la catégorie et la proximité de la pelouse.
Revente et places de marché secondaires
Sur les sites d’échange de billets comme StubHub, les prix commencent actuellement autour de :
- Revente d’entrée de gamme : Les prix de départ sur les principales plateformes d’agrégation et de revente débutent actuellement autour de 140 € à 150 € (environ 163 $) pour des places de catégorie de base.
- Fourchette moyenne en revente : Les places de catégories intermédiaires à supérieures sur les plateformes de revente se situent généralement entre 190 € et 220 €+, en fonction de la demande du marché et des frais de service.
Levante - Athletic Bilbao en Liga : Tout ce qu’il faut savoir
Forme de Levante et de l’Athletic Bilbao
Levante a pris un point sur ses cinq derniers matches, avec un match nul, une victoire et trois défaites sur cette série. Son seul résultat en Liga a été un nul 0-0 contre Osasuna le 24 août, après une défaite 3-0 face à l’Espanyol lors du week-end d’ouverture de la saison. Avant le début de la campagne officielle, Levante s’est incliné 1-0 contre Villarreal en amical et a battu Albacete 2-1. Son unique autre victoire de pré-saison comprenait également un succès 1-0 contre Al Qadsiah. Sur ces cinq matches, Levante a marqué trois buts et en a encaissé trois.
L’Athletic Bilbao arrive avec une victoire sur ses cinq derniers matches. Son seul succès est intervenu lors d’un match amical de pré-saison contre Burgos CF, remporté 3-0. Sa sortie la plus récente a été une défaite à domicile 1-3 contre Séville en Liga le 22 août, et le club s’est également incliné 3-1 contre le Real Zaragoza et 1-0 contre l’Atalanta en matches amicaux. Bilbao a aussi perdu 3-1 contre Marseille plus tôt durant la pré-saison. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.
Levante - Athletic Bilbao : confrontations récentes
La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 8 février 2026, lorsque l’Athletic Bilbao s’est imposé 4-2 à domicile en Liga. Avant cela, Levante avait reçu l’Athletic Bilbao en novembre 2025, avec une victoire 2-0 des visiteurs à l’Estadio Ciudad de Valencia. Sur les cinq dernières confrontations directes de ce jeu de données, l’Athletic Bilbao s’est imposé à trois reprises, avec un match nul et un autre résultat également enregistré, entre la Liga et un match de Coupe du Roi.
Face à face
Classement de Levante et de l’Athletic Bilbao
|#
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
N
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
N
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
N
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
N
D
N
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
N
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
N
N
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
N
N
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
N
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
N
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
N
N
N
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
N
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
N
V
N
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
N
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
N
N
D