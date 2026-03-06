La Coupe du Roi des champions, la compétition à élimination directe la plus prestigieuse d’Arabie saoudite, atteint son moment le plus intense. Les demi-finales de cette année représentent un choc entre titans, avec le Big Four du royaume et des outsiders en pleine ascension dans une bataille pour une place en finale historique.

Le tableau de cette année propose un passionnant Clasico saoudien, puisque Al Ahli s’apprête à recevoir Al Hilal à Djeddah. Dans le même temps, la surprise du tournoi, Al Kholood, se mesure au poids lourd Al Ittihad.

GOAL a compilé le guide définitif pour vous assurer une place en tribunes. Voici tout ce qu’il faut savoir pour acheter dès maintenant des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi.

Les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite commencent à 240 SARAcheter maintenant

Quand ont lieu les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le stade des demi-finales de la Coupe du Roi 2025-2026 est actuellement programmé pour la mi-mars.

Date et heure Match Lieu Billets mercredi 18 mars 2026 (22:00) Al Kholood vs Al Ittihad Al Hazm Club Stadium (Al-Rass) Billets mercredi 18 mars 2026 (22:00) Al Ahli vs Al Hilal Al Inma Stadium at KASC (Djeddah) Billets

Où acheter les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le moyen principal et le plus fiable pour obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi est Webook, le partenaire officiel de billetterie de la Fédération saoudienne de football et de la Saudi Pro League.

La plupart des mises en vente officielles des clubs passeront par cette plateforme, qui oblige les supporters à créer un compte et à rejoindre des files d’attente virtuelles pendant les périodes de forte demande.

Cependant, en raison de l’immense popularité de clubs comme Al Hilal et Al Ittihad, les contingents officiels sont souvent épuisés quelques minutes seulement après leur mise en ligne. Si vous constatez que les billets sont épuisés, votre meilleure alternative consiste à passer par des marchés secondaires comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le prix des billets pour la Coupe du Roi varie selon le stade et le profil des clubs concernés. Les demi-finales connaissent généralement une légère hausse des tarifs par rapport aux tours précédents, mais il existe encore des options abordables pour le supporter occasionnel. À l’heure actuelle, les billets les moins chers commencent à environ 60 SAR sur les marchés secondaires, même s’il s’agit généralement de places dans les étages supérieurs ou derrière les buts.

Voici un aperçu général des fourchettes de prix auxquelles vous pouvez vous attendre :

Admission générale : 60 SAR – 150 SAR (meilleur rapport qualité-prix)

60 SAR – 150 SAR (meilleur rapport qualité-prix) Catégorie 1 (latéral) : 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium/Argent : 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Or/Hospitalité : 1 200 SAR – 3 500+ SAR (comprend l’accès au salon et la restauration)

Notez que pour une affiche majeure comme Al Ahli vs Al Hilal, les prix sur des plateformes comme Ticombo peuvent fluctuer en fonction de la demande. Si vous voyez un billet dans votre budget, il est souvent judicieux de le réserver immédiatement plutôt que d’attendre l’approche de la date du match.

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Comment puis-je obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Mettre la main sur ces billets demande un peu de stratégie. Suivez ces étapes pour être sûr de ne pas manquer l’événement :

Surveillez les canaux officiels : suivez la Fédération saoudienne de football (SAFF) et les clubs concernés (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) sur les réseaux sociaux. Ils annoncent généralement la date et l’heure exactes de la « vente générale » via Webook. Inscrivez-vous tôt : créez votre compte sur Webook.com et Ticombo à l’avance. Cela vous fera gagner de précieuses secondes lorsque les billets seront mis en vente et que le trafic sur le site grimpera. Consultez le marché de la revente : si vous manquez la première mise en vente, rendez-vous directement sur Ticombo. Recherchez des packages hospitalité : si vous disposez d’un budget plus important et souhaitez éviter le stress de la vente générale, recherchez des offres hospitalité ou des packages « Or ». Ils restent souvent disponibles plus longtemps que les places standards.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Al Inma Stadium

La demi-finale Al Ahli vs Al Hilal se jouera à l’Al Inma Stadium, situé au sein du prestigieux complexe King Abdullah Sports City (KASC) à Djeddah. Souvent présenté comme faisant partie du territoire du Shining Jewel, ce stade est réputé pour son atmosphère électrique et ses installations ultramodernes.

Le stade est conçu pour offrir une vue dégagée depuis chaque siège, ce qui en fait l’une des meilleures expériences pour regarder du football en Asie. Il dispose d’un système moderne de refroidissement afin d’assurer le confort des spectateurs, même pendant les soirées plus chaudes à Djeddah. Pour les supporters se rendant au match, le stade est bien desservi par les grands axes routiers, même s’il est fortement recommandé d’arriver au moins deux heures avant le coup d’envoi.

Le parking du complexe KASC est vaste, mais il se remplit rapidement lors des grands matches de coupe.

Si vous assistez au match Al Kholood vs Al Ittihad, qui aura lieu à l’Al Hazm Club Stadium d’Al-Rass. Bien que plus petit et plus intimiste, il offre une sensation de proximité avec le terrain qui rend les exploits en coupe encore plus possibles.

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