La Coupe du Roi des champions, la compétition à élimination directe la plus prestigieuse d’Arabie saoudite, atteint son point culminant. Les demi-finales de cette année opposent des titans, avec le Big Four du royaume et des outsiders en pleine ascension qui se disputent une place en finale historique.

Le tableau de cette année propose un Saudi El Clásico passionnant, avec Al Ahli qui s’apprête à recevoir Al Hilal à Djeddah. Dans le même temps, la surprise du tournoi, Al Kholood, se mesure au poids lourd Al Ittihad.

GOAL a compilé le guide définitif pour décrocher votre place dans les tribunes. Voici tout ce que vous devez savoir pour acheter dès maintenant vos billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi.

Quand ont lieu les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le stade des demi-finales de la Coupe du Roi 2025-2026 est actuellement programmé pour la mi-mars.

Date et heure Match Lieu Billets mercredi 18 mars 2026 (22:00) Al Kholood vs Al Ittihad Al Hazm Club Stadium (Al-Rass) Billets mercredi 18 mars 2026 (22:00) Al Ahli vs Al Hilal Al Inma Stadium at KASC (Djeddah) Billets

Où acheter les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le moyen principal et le plus fiable pour obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi passe par Webook, partenaire officiel de billetterie de la Fédération saoudienne de football et de la Saudi Pro League.

La plupart des mises en vente officielles des clubs passeront par cette plateforme, qui oblige les supporters à créer un compte et à rejoindre des files d’attente virtuelles pendant les périodes de forte demande.

Cependant, en raison de l’immense popularité de clubs comme Al Hilal et Al Ittihad, les quotas officiels sont souvent épuisés quelques minutes seulement après l’ouverture de la vente. Si vous constatez que les billets sont épuisés, votre meilleure alternative est d’utiliser des plateformes de revente comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Les prix des billets pour la Coupe du Roi varient selon le stade et le profil des clubs concernés. Les demi-finales connaissent généralement une légère hausse des tarifs par rapport aux tours précédents, mais il existe toujours des options abordables pour le supporter occasionnel. Actuellement, les billets les moins chers commencent à environ 60 SAR sur les marchés secondaires, bien qu’il s’agisse généralement de places situées dans les tribunes hautes ou derrière les buts.

Voici une répartition générale des catégories de prix auxquelles vous pouvez vous attendre :

Admission générale : 60 SAR – 150 SAR (meilleur rapport qualité-prix)

60 SAR – 150 SAR (meilleur rapport qualité-prix) Catégorie 1 (bord de terrain latéral) : 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium/Silver : 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Gold/Hospitality : 1,200 SAR – 3,500+ SAR (inclut l’accès au salon et la restauration)

Notez que pour une affiche de prestige comme Al Ahli vs Al Hilal, les prix sur des plateformes comme Ticombo peuvent fluctuer en fonction de la demande. Si vous voyez un billet dans votre budget, il est souvent préférable de le réserver immédiatement plutôt que d’attendre l’approche de la date du match.

Comment puis-je obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Mettre la main sur ces billets demande un peu de stratégie. Suivez ces étapes pour être sûr de ne pas manquer l’événement :

Surveillez les canaux officiels : suivez la Fédération saoudienne de football (SAFF) et les clubs concernés (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) sur les réseaux sociaux. Ils annoncent généralement l’heure et la date exactes de la « vente générale » via Webook. Inscrivez-vous à l’avance : créez votre compte sur Webook.com et Ticombo à l’avance. Cela vous fait gagner de précieuses secondes lorsque les billets sont mis en vente et que le trafic sur le site grimpe en flèche. Consultez le marché de la revente : si vous manquez la mise en vente initiale, rendez-vous directement sur Ticombo. Recherchez les packs hospitality : si vous disposez d’un budget plus important et souhaitez éviter le stress de la vente générale, recherchez des offres hospitality ou « Gold ». Elles restent souvent disponibles plus longtemps que les places standard.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Al Inma Stadium

La demi-finale Al Ahli vs Al Hilal se jouera à l’Al Inma Stadium, situé dans le prestigieux complexe de la King Abdullah Sports City (KASC) à Djeddah. Souvent associé au territoire du Shining Jewel, ce stade est réputé pour son atmosphère électrique et ses installations ultramodernes.

Le stade est conçu pour offrir une vue dégagée depuis chaque siège, ce qui en fait l’une des meilleures expériences d’Asie pour regarder du football. Il dispose d’un système moderne de refroidissement afin d’assurer le confort des spectateurs, même pendant les soirées plus chaudes à Djeddah. Pour les supporters qui se rendent au match, le stade est bien desservi par les grands axes routiers, même s’il est fortement recommandé d’arriver au moins deux heures avant le coup d’envoi.

Le stationnement dans le complexe du KASC est vaste, mais se remplit rapidement lors des grands matches de coupe.

Si vous assistez au match Al Kholood vs Al Ittihad, qui aura lieu à l’Al Hazm Club Stadium d’Al-Rass. Plus petit et plus intime, il offre une proximité avec la pelouse qui rend les surprises en coupe encore plus possibles.