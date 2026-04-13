Comment obtenir des billets pour les barrages du Championship 2026 : où acheter des billets de l’EFL, pronostics et plus encore

Pour les équipes qui terminent de la 3e à la 6e place de Championship et manquent la montée automatique en Premier League, les play-offs offrent une autre bouée de sauvetage. C’est aussi l’un des moments les plus excitants de la saison pour les supporters, avec un déplacement à Wembley Stadium en ligne de mire.

Nous nous dirigeons vers une formidable fin de saison en Championship, avec des équipes qui se battent pour décrocher des places cruciales au classement. Et à mesure que l’attente grandit, la demande de billets augmente elle aussi.

Ne manquez pas votre chance d’assister à cette fin de saison palpitante. Laissez GOAL vous présenter toutes les informations sur les billets des play-offs de Championship, notamment leur prix et où vous pouvez vous les procurer.

Quand ont lieu les play-offs de Championship 2026 ?

La saison régulière de Championship se termine le samedi 2 mai, en même temps que la League 1 et la League 2.

Le calendrier des play-offs de Championship est ensuite le suivant :

Date Match (BST) Lieu Billets ven. 8 mai Demi-finale, aller : 6e contre 3e (20h00) TBC Billets sam. 9 mai Demi-finale, aller : 5e contre 4e (12h30) TBC Billets lun. 11 mai Demi-finale, retour : 3e contre 6e (20h00) TBC Billets mar. 12 mai Demi-finale, retour : 4e contre 5e (20h00) TBC Billets sam. 23 mai Finale : TBC contre TBC (15h00) Wembley Stadium (Londres) Billets

Lieu de la finale des play-offs de Championship : Wembley Stadium

Il existe peu d’enceintes dans le monde comparables à Wembley Stadium, qui est un haut lieu du football national et international depuis plus de cent ans.

Le stade, reconstruit au début du XXIe siècle, a également accueilli de nombreux autres sports, comme le rugby, la boxe et la NFL, ainsi que de très grands concerts.

Une foule immense de 98 000 personnes y a assisté au concert d’Adele en 2017.

Prochains matches de Championship 2026

Voici quelques-unes des affiches marquantes de Championship au cours des prochaines semaines, qui pourraient avoir une incidence sur la course à la montée :

Date Match (BST) Lieu Billets sam. 18 avr. Millwall contre Queens Park Rangers (12h30) The Den (Londres) Billets Bristol City contre Norwich City (15h00) Ashton Gate (Bristol) Billets Swansea City contre Southampton (15h00) Swansea.com Stadium (Swansea) Billets dim. 19 avr. Ipswich Town contre Middlesbrough (12h00) Portman Road (Ipswich) Billets mar. 21 avr. Norwich City contre Derby County (19h45) Carrow Road (Norwich) Billets Southampton contre Bristol City (19h45) St Mary's Stadium (Southampton) Billets sam. 25 avr. Queens Park Rangers contre Derby County (15h00) Loftus Road (Londres) Billets dim. 26 avr. Coventry City contre Wrexham (12h00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Billets mar. 28 avr. Southampton contre Ipswich Town (19h45) St Mary's Stadium (Southampton) Billets sam. 2 mai Hull City contre Norwich City (12h30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Billets Ipswich Town contre Queens Park Rangers (12h30) Portman Road (Ipswich) Billets Wrexham contre Middlesbrough (12h30) Racecourse Ground (Wrexham) Billets

Comment acheter des billets pour les play-offs de Championship 2026 ?

Les billets officiels pour les demi-finales des play-offs de Championship 2026 pourront être achetés sur les sites des clubs participants, une fois ceux-ci confirmés.

Contrairement à la finale, les demi-finales se jouent dans les stades des équipes participantes, et non sur terrain neutre.

Pour la finale des play-offs de Championship à Wembley Stadium, les billets sont principalement vendus directement par les deux clubs en lice, une fois ceux-ci connus à l’issue des demi-finales. Chaque club reçoit un quota précis de billets à vendre à ses propres supporters.

Pour les demi-finales comme pour la finale des play-offs de Championship, les clubs mettent généralement les billets en vente par phases, en donnant la priorité aux abonnés et aux membres.

En plus d’acheter des billets des play-offs de Championship via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire, notamment sur StubHub.

Combien coûtent les billets des play-offs de Championship 2026 ?

Si les détails officiels de la finale des play-offs de Championship 2026 n’ont pas encore été confirmés, les prix de l’an dernier à Wembley Stadium constituent un bon indicateur et étaient les suivants :

Section Prix Catégorie 1 105 £ Catégorie 2 82 £ Catégorie 3 67 £ Catégorie 4 54 £ Catégorie 5 37 £

Des tarifs réduits étaient proposés aux supporters âgés de 65 ans et plus, aux enfants de 16 ans et moins ainsi qu’aux jeunes adultes (17-21 ans).

Si les informations concernant les demi-finales des play-offs de Championship ne seront connues qu’une fois les participants confirmés, sur la base du prix moyen des matches de Championship cette saison, les billets adultes devraient se situer entre 25 £ et 50 £.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs concernés à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour les disponibilités actuelles.

Quels packs hospitalité sont disponibles pour les play-offs de Championship 2026 ?

Concernant la finale des play-offs de Championship 2026, si vous souhaitez garantir vos billets avant que les participants ne soient connus, vous pouvez acheter des packs hospitalité officiels. Experiences by Wembley Stadium offre aux supporters l’expérience ultime de match.

Il existe également une gamme d’avantages exclusifs pour les membres, notamment un accès prioritaire aux billets pour des événements majeurs tels que des concerts, la NFL et la boxe.

Il existe six formules différentes, dont les tarifs vont de 2 730 £ à 13 458 £ :

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

À quoi s’attendre des play-offs de Championship 2026

Sunderland a retrouvé la Premier League pour la première fois en neuf saisons, grâce à sa victoire 2-1 contre Sheffield United en finale des play-offs de Championship 2025 à Wembley Stadium en mai dernier.

Ce fut un retour épique pour Sunderland, avec le super remplaçant Tommy Watson qui a inscrit le but de la victoire à la 95e minute.

S’il s’agissait du premier succès de Sunderland en play-offs de Championship, d’autres clubs se sont au fil des années forgé une réputation grâce à leurs exploits dans ce rendez-vous de fin de saison. Lorsque Crystal Palace a battu Watford 1-0 à Wembley en 2013, grâce à un but de Kevin Phillips en prolongation, c’était la quatrième fois que le club accédait à l’élite anglaise via les play-offs.

Les récentes finales des play-offs de Championship ont eu tendance à être tendues et étouffantes, avec des écarts d’un seul but. Cependant, en 1998, nous avons assisté à l’une des meilleures finales des play-offs de Championship de l’histoire, avec Sunderland contraint cette fois-là de se contenter de la deuxième place.

Malgré trois avantages au score, Sunderland n’a pas réussi à venir à bout d’une équipe de Charlton Athletic déterminée. La légende des Addicks, Clive Mendonca, a égalisé à 4-4 grâce à son but à la 103e minute de la prolongation, envoyant le match aux tirs au but. Après 13 penalties parfaitement transformés, Michael Gray a manqué sa tentative pour Sunderland, ce qui a permis à Charlton d’être promu au terme d’une rencontre véritablement épique.

Qui sont les récents vainqueurs des play-offs de Championship ?