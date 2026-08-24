Lens affronte Lorient le samedi 5 septembre 2026 au Stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Les deux équipes abordent cette rencontre de début de saison avec l’objectif de consolider leur position dans la première moitié de tableau, Lens occupant actuellement la 7e place et Lorient la 9e. Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mars 2026, Lorient s’est imposé 2-1 à domicile contre Lens, même si Lens l’avait auparavant emporté 3-0 lors de leur dernière rencontre au Stade Bollaert-Delelis.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lens-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Lens-Lorient en Ligue 1 ?

Lens-Lorient débute au Stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Lorient en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 RC Lens-FC Lorient au Stade Bollaert-Delelis le 5 septembre 2026, voici les options :

Site officiel : Achetez des places au tarif facial directement via la billetterie du RC Lens.

Revente officielle : Achetez des billets secondaires vérifiés de particulier à particulier directement sur la plateforme de revente du RC Lens si le stock principal est épuisé.

Points de vente officiels : Accédez aux quotas de distribution générale via des partenaires billetterie français autorisés comme Ticket master France et France Billet.

Places de marché secondaires : Obtenez des billets revendus entre supporters via des plateformes tierces comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Lens-Lorient en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour Lens-Lorient au Stade Bollaert-Delelis le 5 septembre 2026 se répartissent comme suit :

Billets officiels principaux : Les billets standards directement vendus par le club vont de 15 £ à 60 £ (18 € à 70 €), selon la tribune et la catégorie de siège.

Revente officielle de billets : Les places vérifiées de particulier à particulier sur l’officiel commencent généralement autour de 25 £ à 55 £ (30 € à 65 €) au tarif facial.

Revendeurs officiels : Les vendeurs de billets français autorisés proposent généralement des places à partir de 20 £ à 65 £ (25 € à 75 €).

Places de marché secondaires : Comparez les options de billets sur des plateformes secondaires comme StubHub , qui proposent actuellement des billets d’entrée de gamme à partir de 42 £ à 55 £ (55 $ à 72 $ US / 50 € à 65 €).

Lens-Lorient en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et Lorient

Lens aborde son ouverture de saison en Ligue 1 avec un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, un résultat étant enregistré comme un match nul dans les données. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions le 16 août, un résultat qui l’a confirmé comme détenteur de la Super Coupe. Lens a également battu Villarreal 3-1 et Crystal Palace 3-0 en pré-saison, même si les défaites contre Sunderland (0-2) et Famalicão ont freiné cette série.

Lorient arrive avec trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-1 contre Elversberg le 15 août. Avant ce revers, Lorient avait montré des intentions offensives avec une victoire 5-1 contre l’UNFP FC et des succès consécutifs contre Guingamp et Nantes, même si une défaite 2-1 face à Angers figurait également dans son programme de pré-saison.

Lens-Lorient : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 14 mars 2026, lorsque Lorient a battu Lens 2-1 à domicile. Avant cela, Lens s’était imposé 3-0 lorsque les équipes s’étaient affrontées à Bollaert-Delelis en novembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1 entre les deux clubs, Lens possède le meilleur bilan global, avec trois victoires contre une pour Lorient et un match nul.

Classement de Lens et Lorient

Au classement de Ligue 1, Lens occupe actuellement la septième place tandis que Lorient est neuvième.