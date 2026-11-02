Comment obtenir des billets pour Lens-Toulouse : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Lens reçoit Toulouse le samedi 21 novembre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Leur dernière confrontation en Ligue 1 remonte à avril 2026 et s’est soldée par une victoire spectaculaire de Lens (3-2) au stade Bollaert-Delelis. Les deux équipes se sont également affrontées en demi-finale de la Coupe de France en avril 2026, avec une large victoire de Lens à domicile (4-1).

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lens-Toulouse, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lens-Toulouse en Ligue 1 ?

Lens-Toulouse aura lieu le samedi 21 novembre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Toulouse en Ligue 1 ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lens et Toulouse :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du RC Lens : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’acheter des billets officiels à leur prix initial est de passer par la billetterie du site officiel du RC Lens. Les membres et les abonnés bénéficient généralement d’un accès prioritaire lors des premières phases de vente, avant l’ouverture au grand public, sous réserve de disponibilité.

Le moyen le plus direct et le plus fiable d’acheter des billets officiels à leur prix initial est de passer par la billetterie du site officiel du RC Lens. Les membres et les abonnés bénéficient généralement d’un accès prioritaire lors des premières phases de vente, avant l’ouverture au grand public, sous réserve de disponibilité. Guichets du stade Bollaert-Delelis : Vous pouvez acheter ou retirer vos billets directement aux guichets du stade, à Lens, notamment avant le jour du match s’il reste des places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lens-Toulouse en Ligue 1 ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lens et Toulouse :

1. Canaux officiels du club

Tribunes derrière les buts et espaces réservés aux supporters (Delacourt / Trannin, niveau 0) : environ 15 à 25 €.

(Delacourt / Trannin, niveau 0) : environ Tribunes latérales (Delacourt / Trannin, niveaux 1 et 2) : environ 25 à 45 €.

(Delacourt / Trannin, niveaux 1 et 2) : environ Places centrales dans les tribunes latérales (Xercès / Lepagnot) : environ 50 à plus de 80 € (les formules d’accueil haut de gamme étant plus chères).

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par le club sont vendus, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Places les moins chères / tribune supérieure : à partir d’environ 55 à 65 €.

: à partir d’environ Places standard / tribune principale : environ 75 à 120 € selon la demande pour l’emplacement exact.

: environ selon la demande pour l’emplacement exact. Formules VIP et d’accueil haut de gamme : 130 à plus de 250 € par billet.

Lens-Toulouse en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et de Toulouse

Lens compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 à Troyes en Ligue 1 le 17 octobre. Lens avait également battu Lyon 2-1 plus tôt dans le mois. Ses deux défaites ont été concédées face au Sporting CP en Ligue des champions et à Monaco en Ligue 1. Sur ces cinq matches, Lens a marqué huit buts et en a encaissé neuf.

Toulouse compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Toulouse a battu Le Mans 3-0 lors de sa dernière rencontre, le 16 octobre, et avait enchaîné un nul 2-2 face à Monaco avec une victoire 3-2 contre Le Havre en septembre. Sa seule défaite sur cette période est survenue lors d’un match amical contre Pau. Toulouse a marqué dix buts et en a encaissé neuf au cours de ces cinq rencontres.

Lens-Toulouse : les confrontations récentes

Lens a dominé ses récentes confrontations avec Toulouse. La dernière rencontre a eu lieu en Coupe de France en avril 2026 : Lens s’est imposé 4-1 à Bollaert-Delelis, quelques jours seulement après une victoire 3-2 en Ligue 1 dans le même stade. Sur les cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Lens compte trois victoires contre une pour Toulouse, ainsi qu’un nul. Le score cumulé reflète la capacité de Lens à prendre régulièrement le dessus sur cet adversaire.