Comment obtenir des billets pour Lens-Lorient : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Lens affronte Lorient le samedi 5 septembre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Les deux équipes abordent ce match de début de saison avec l’objectif de consolider leur position dans la première moitié du classement, Lens occupant actuellement la 7e place et Lorient la 9e. Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mars 2026, Lorient s’est imposé 2-1 à domicile face à Lens, même si Lens avait auparavant gagné 3-0 lors de leur dernière rencontre au stade Bollaert-Delelis.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lens-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Lens-Lorient en Ligue 1 ?

Lens-Lorient débute au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Lorient en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 RC Lens-FC Lorient au stade Bollaert-Delelis le 5 septembre 2026, voici les options à suivre :

Site officiel : Achetez des places au tarif standard directement via la billetterie du RC Lens.

Revente officielle : Achetez des billets secondaires vérifiés entre particuliers directement sur la plateforme de revente du RC Lens si le stock principal est épuisé.

Points de vente officiels : Accédez aux quotas de distribution générale via des partenaires de billetterie français autorisés comme Ticket master France et France Billet.

Plateformes secondaires : Obtenez des billets revendus entre supporters via des plateformes tierces telles que StubHub .

Combien coûtent les billets pour Lens-Lorient en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour Lens-Lorient au stade Bollaert-Delelis le 5 septembre 2026 se répartissent comme suit :

Billets officiels principaux : Les billets standard vendus directement par le club vont de 15 £ à 60 £ (18 € à 70 €), selon la tribune et la catégorie de place.

Revente officielle de billets : Les places vérifiées entre particuliers sur la plateforme officielle commencent généralement autour de 25 £ à 55 £ (30 € à 65 €) au prix facial.

Revendeurs officiels : Les vendeurs de billets français autorisés proposent généralement des places à partir de 20 £ à 65 £ (25 € à 75 €).

Plateformes secondaires : Comparez les options de billets sur des plateformes secondaires comme StubHub , qui proposent actuellement des billets d’entrée de gamme à partir de 42 £ à 55 £ (55 $ à 72 $ / 50 € à 65 €).

Lens-Lorient en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Lens et Lorient

Lens aborde son ouverture de saison en Ligue 1 avec un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec un résultat enregistré comme un nul dans les données. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain dans le Trophée des champions le 16 août, un résultat qui l’a confirmé comme détenteur de la Supercoupe. Lens a également battu Villarreal 3-1 et Crystal Palace 3-0 en pré-saison, même si des défaites contre Sunderland (0-2) et Famalicão ont perturbé cette série.

Lorient arrive avec trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-1 contre Elversberg le 15 août. Avant ce revers, l’équipe avait affiché des intentions offensives avec une victoire 5-1 contre UNFP FC et des succès consécutifs face à Guingamp et Nantes, même si une défaite 2-1 contre Angers figurait également dans son programme de pré-saison.

Lens-Lorient : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 14 mars 2026, lorsque Lorient a battu Lens 2-1 à domicile. Avant cela, Lens avait gagné 3-0 lorsque les équipes s’étaient affrontées à Bollaert-Delelis en novembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1 entre les deux clubs, Lens affiche le meilleur bilan global, avec trois victoires contre une pour Lorient et un match nul.

Classement de Lens et Lorient

Au classement de Ligue 1, Lens occupe actuellement la septième place tandis que Lorient est neuvième.