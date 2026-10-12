Lens reçoit le Paris FC le samedi 24 octobre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Le RC Lens peut se targuer d’avoir remporté son dernier duel de championnat face au Paris FC, avec une large victoire 5-0 en février 2026. Les supporters peuvent s’attendre à un match intense, le Paris FC cherchant à prendre sa revanche à l’extérieur devant le public lensois.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lens contre le Paris FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Lens et le Paris FC ?

Ligue 1 - Journée 8 24 oct. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lens et le Paris FC ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter des billets pour RC Lens contre Paris FC au stade Bollaert-Delelis le 24 octobre 2026 :

1. Billetterie officielle du RC Lens

Site et application officiels du club : Le principal moyen d’acheter directement des billets au tarif initial.

Bourse aux billets officielle : Si le match affiche complet, le RC Lens dispose d’une plateforme officielle permettant aux abonnés de revendre leurs places.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets de la billetterie officielle sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets mis en vente par des revendeurs. Les prix sur ces plateformes peuvent varier selon l’emplacement des places et la demande.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Lens et le Paris FC ?

Les prix des billets pour RC Lens contre Paris FC au stade Bollaert-Delelis varient selon le canal d’achat et la catégorie de places :

1. Billetterie officielle du club (tarif initial)

Directement auprès de la billetterie en ligne ou des guichets officiels du RC Lens :

Derrière les buts / tribunes de supporters (Delacourt / Trannin, niveau 0) : Environ 15 à 25 €

Tribunes latérales (Delacourt / Trannin, niveaux 1 et 2) : Environ 25 à 45 €

Tribunes latérales centrales (Xercès / Lepagnot) : Environ 50 à 80 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets de la billetterie officielle sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande sur le marché de la revente :

Prix de départ : Environ 55 à 65 € pour les places les moins chères

Prix moyen / tribunes principales : Environ 75 à 120 €

Places VIP et prestations haut de gamme :130 à 250 € et plus par billet

Lens contre le Paris FC en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et du Paris FC

Lens aborde cette rencontre après une série difficile sur la scène nationale, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Seule éclaircie sur cette période : une victoire spectaculaire 3-2 contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Les résultats en championnat ont toutefois été compliqués, avec notamment une défaite 2-1 face à Monaco lors de sa dernière sortie en Ligue 1. Sur ces cinq matches, Lens a marqué sept buts et en a encaissé sept, un bilan qui reflète son irrégularité tant en attaque qu’en défense.

Le Paris FC s’est montré nettement plus solide, avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 à Strasbourg, et il s’est également imposé à Marseille durant cette période. Le club visiteur n’a encaissé qu’un seul but lors de ses cinq dernières sorties, ce qui lui vaut l’un des meilleurs bilans défensifs sur cette période.

Lens contre le Paris FC : Les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre les deux équipes s’est soldée par une lourde défaite de Lens, battu 5-0 à domicile par le Paris FC en Ligue 1 en février 2026. Auparavant, Lens s’était imposé 2-1 à domicile en octobre 2025. Le Paris FC a l’avantage dans leurs récentes confrontations, et sa large victoire plus tôt cette année restera présente dans l’esprit des joueurs des deux équipes.