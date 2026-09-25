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Comment obtenir des billets pour Lens contre le Sporting CP : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lens affronte le Sporting CP en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Lens affronte le Sporting CP le mardi 13 octobre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Les deux clubs abordent cette rencontre avec confiance après avoir lancé leur campagne européenne par une victoire lors de la première journée. Le RC Lens a décroché un succès spectaculaire 3-2 contre le Slavia Prague lors de la 1re journée, tandis que le Sporting CP s'est imposé solidement 3-1 face à Galatasaray.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Lens-Sporting CP, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Lens-Sporting CP en Ligue des champions ?

Lens-Sporting CP débute au stade Bollaert-Delelis, à Lens, le mardi 13 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Sporting CP en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre le RC Lens et le Sporting CP au stade Bollaert-Delelis le mardi 13 octobre 2026, voici les principales options d'achat :

1. Canaux officiels des clubs

  • Portail officiel de billetterie du RC Lens : Le moyen principal et le plus sûr d'acheter des billets est de passer directement par le site officiel de billetterie du RC Lens (billetterie.rclens.fr). Les billets pour les matches à domicile sont mis en vente par phases, avec souvent une priorité donnée aux abonnés et aux membres du club avant l'ouverture de la vente générale.
  • Plateforme de revente du RC Lens : Si les billets en vente générale sont épuisés, le RC Lens dispose d'une plateforme officielle de revente sur son portail de billetterie, où les abonnés revendent des places vérifiées à leur valeur faciale.
  • Parcage visiteurs du Sporting CP : Si vous soutenez le Sporting CP, les contingents de places visiteurs sont généralement vendus directement via le système officiel de billetterie du Sporting CP aux membres inscrits.

2. Plateformes secondaires et de revente

  • Si les ventes officielles principales sont épuisées, des billets peuvent être trouvés sur des plateformes de billetterie secondaires telles que Ticombo. Gardez à l'esprit que les prix sur les plateformes secondaires varient selon la demande et sont fixés par les vendeurs individuels.

Combien coûtent les billets pour Lens-Sporting CP en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre le RC Lens et le Sporting CP au stade Bollaert-Delelis varient selon le canal de vente et la catégorie de siège :

  • Ventes officielles principales : Les billets standard achetés directement via le RC Lens commencent généralement autour de 30 € à 55 € pour les tribunes derrière les buts (nord/sud) et peuvent aller jusqu'à 90 € à 250 € pour les places premium le long de la touche (est/ouest) et les offres hospitalité.
  • Revente officielle entre particuliers : Les billets de revente achetés via la plateforme officielle de revente du RC Lens sont vendus à leur valeur faciale, généralement à partir de 35 € à 80 € pour les places standard.
  • Plateformes secondaires : Sur des plateformes de billetterie secondaires comme Ticombo, les places d'entrée de gamme commencent généralement autour de 85 € à 125 €, tandis que les catégories situées au milieu du terrain ou les plus demandées peuvent atteindre 200 € à 450 €+.

Lens-Sporting CP en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lens et du Sporting CP

Lens a remporté deux matches et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et six encaissés. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Le Mans en Ligue 1, le 13 septembre, après sa victoire 3-2 en Ligue des champions contre le Slavia Prague. Plus tôt dans cette série, le club a perdu 1-0 contre Lorient puis 2-1 contre Strasbourg, deux défaites consécutives en Ligue 1. Sa meilleure performance sur la période a été une victoire 5-2 contre Auxerre le 22 août.

Le Sporting CP a remporté trois matches et fait deux nuls sur ses cinq dernières rencontres, avec 11 buts marqués et trois encaissés. Sa sortie la plus récente a été un match nul 1-1 contre Famalicão en Liga Portugal le 13 septembre, après avoir battu Galatasaray 3-1 en Ligue des champions. Le club a également enregistré des victoires contre Nacional, Rio Ave et Alverca, et n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches.

RCL

RCL - Forme

STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
N2-2
ASM
D2-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SCP

SCP - Forme

RA
V0-4
NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
N1-1
ARO
N2-2
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lens-Sporting CP : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n'est disponible pour cette affiche entre Lens et le Sporting CP.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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