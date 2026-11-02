Leeds United reçoit Tottenham Hotspur le samedi 7 novembre 2026 à Elland Road, à Leeds.

Leur dernière confrontation en Premier League a eu lieu en mai 2026 et s’est soldée par un match nul âprement disputé (1-1) au Tottenham Hotspur Stadium. Avant cela, Tottenham s’était imposé 2-1 à Elland Road en octobre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Leeds United contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur ?

Le match entre Leeds United et Tottenham Hotspur se joue à Elland Road, à Leeds, le samedi 7 novembre 2026.

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 07:30 Elland Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : La principale solution consiste à acheter directement ses billets sur la billetterie officielle de Leeds United pour les supporters de l’équipe à domicile, ou sur celle de Tottenham Hotspur si vous êtes un supporter visiteur éligible. L’accès prioritaire à la vente nécessite généralement une adhésion au club, selon la catégorie de membre.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur à Elland Road, selon qu’ils sont proposés par les clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques : Les billets adultes coûtent généralement entre 37,50 £ et 62,50 £ environ, le prix variant fortement selon la tribune et le niveau exacts, par exemple entre les secteurs inférieurs et supérieurs situés le long du terrain ou derrière les buts.

Les billets adultes coûtent généralement entre environ, le prix variant fortement selon la tribune et le niveau exacts, par exemple entre les secteurs inférieurs et supérieurs situés le long du terrain ou derrière les buts. Formules hospitalité officielles : Les places premium proposées directement par le club, comprenant notamment l’accès à un salon et un repas avant le match, affichent des prix de départ plus élevés pour les rencontres de premier plan.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de billets classiques : Les places classiques pour cette rencontre sont actuellement proposées à partir d’environ 125 £ , tandis que les prix moyens tournent autour de 469 £ , selon la demande et l’emplacement exact des sièges.

Les places classiques pour cette rencontre sont actuellement proposées à partir d’environ , tandis que les prix moyens tournent autour de , selon la demande et l’emplacement exact des sièges. Revente de formules premium et VIP : Les places VIP avec prestations d’hospitalité, les formules en tribune supérieure le long du terrain et les offres groupées coûtent de 325 £ à plus de 600 £ par billet.

Leeds United contre Tottenham Hotspur en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Leeds United et de Tottenham Hotspur

Leeds compte une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul sans but contre Crystal Palace en Premier League, après une victoire marquante 4-1 face à Newcastle United. La lourde défaite 6-3 contre Chelsea en Carabao Cup constitue le point bas de cette série, même si les deux nuls consécutifs en championnat contre Brighton et Brentford, de part et d’autre de cette élimination en coupe, montrent que Leeds est difficile à battre en Premier League.

Le bilan récent de Tottenham est peu réjouissant. L’équipe de De Zerbi a perdu trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une victoire, obtenue en Carabao Cup contre Liverpool. En Premier League, elle n’a remporté aucun de ses quatre matches : après deux nuls 0-0 contre Everton et Nottingham Forest, elle s’est inclinée 3-2 face à Aston Villa. Elle n’a inscrit qu’un seul but lors de ses quatre dernières sorties en championnat.

Leeds United contre Tottenham Hotspur : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est achevée sur un score de 1-1, lors de la réception de Leeds par Tottenham en mai 2026. Avant cela, Leeds s’était imposé 2-1 à Elland Road en octobre 2025, sa dernière victoire à domicile dans cette affiche. Sur les cinq dernières confrontations recensées en Premier League, Tottenham présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour Leeds et un match nul.