Comment obtenir des billets pour Leeds United - Newcastle United : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Lorsque Leeds United et Newcastle United se sont affrontés pour la dernière fois en championnat à St James' Park en janvier, les supporters ont eu droit à un thriller à sept buts. Vont-ils encore nous offrir un classique lorsqu'ils se retrouveront, cette fois à Elland Road, le lundi 14 septembre ? Vous pourriez assister à la rencontre sous les projecteurs en réservant vos billets dès aujourd'hui.

Bien qu'il ait pris l'avantage à pas moins de trois reprises lors de cette mémorable rencontre de janvier, grâce à des buts de Brenden Aaronson (deux fois) et Dominic Calvert-Lewin, Leeds s'est mordu les doigts après que Newcastle a marqué deux fois dans le temps additionnel pour empocher les trois points.

Le Leeds de Daniel Farke a bien entamé cette campagne, avec des victoires importantes en Premier League et en Carabao Cup. L'équipe cherchera désormais à entretenir son élan et sait à quel point les succès à domicile seront importants tout au long de la saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Leeds United contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Leeds United et Newcastle United ?

Leeds United contre Newcastle United aura lieu à Elland Road (Leeds) le lundi 14 septembre, avec un coup d'envoi programmé à 20 h BST.

Premier League - Journée 4 14 sept. 2026 - 15:00 Elland Road

Comment acheter des billets pour Leeds United vs Newcastle United en Premier League

De multiples options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets pour un match individuel aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United vs Newcastle United ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des étages supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exige que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27 incluse, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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