Leeds United affronte Manchester United le dimanche 18 octobre 2026 à Elland Road, à Leeds.

En 113 confrontations officielles dans l’histoire, Manchester United possède l’avantage avec 50 victoires au total, contre 26 pour Leeds et 37 matches nuls. Lors de leur plus récente rencontre officielle de Premier League, Leeds United s’est imposé 2-1 à Old Trafford en avril 2026, dans un succès mémorable à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Leeds United - Manchester United, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Leeds United - Manchester United en Premier League ?

Leeds United - Manchester United débute à Elland Road, à Leeds, le dimanche 18 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Elland Road

Comment acheter des billets pour Leeds United - Manchester United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour un match de Premier League très demandé comme Leeds United - Manchester United, suivez ces voies et étapes officielles :

Billetterie officielle du club

Souscrivez une adhésion officielle au club Supporters à domicile : Les billets pour les matches à domicile sont vendus exclusivement via le portail de billetterie officiel du club hôte (par exemple, la billetterie officielle de Leeds United pour les matches à Elland Road, ou la billetterie de Manchester United pour les matches à Old Trafford). Vous devez disposer d’une adhésion officielle active au club concerné pour faire une demande.

Supporters visiteurs : Les billets visiteurs sont strictement attribués par le club en déplacement à ses propres abonnés et membres disposant d’un nombre élevé de points de fidélité/priorité. Faites une demande via les tirages au sort de billets et les mises en vente prioritaires En raison de l’énorme demande pour ce derby, les billets standard sont rarement mis en vente générale.

Les membres doivent généralement participer à un tirage au sort officiel pour le match ou acheter pendant des fenêtres de tirage au sort/priorité dédiées annoncées sur le site du club hôte. Consultez la plateforme officielle d’échange de billets Si vous manquez la vente initiale ou le tirage au sort, consultez la plateforme officielle d’échange de billets du club hôte à l’approche du match. Les abonnés qui ne peuvent pas assister à la rencontre remettent légalement leurs places en vente à leur valeur faciale pour d’autres membres officiels.

Hospitalité et packages de voyage autorisés

Si vous n’êtes pas membre officiel ou avez manqué le tirage au sort, le moyen légal le plus fiable d’obtenir un billet est d’acheter un package officiel d’hospitalité pour le jour du match :

Hospitalité officielle : Disponible directement sur le site du club hôte. Ces offres comprennent des places premium ainsi que des repas, l’accès à des salons ou des avantages d’avant-match.

Plateformes secondaires de billetterie

Des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Leeds United - Manchester United en Premier League ?

Le prix des billets pour Leeds United - Manchester United varie considérablement selon que vous achetiez des billets à leur valeur faciale via les canaux officiels du club ou des billets sur le marché secondaire/à la revente.

Prix officiels du club (valeur faciale)

Lorsqu’ils sont achetés directement via les tirages au sort du club, les adhésions ou la plateforme officielle d’échange de billets, les prix des billets standard pour un match de Premier League se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Billets adultes : 30 £ à 60 £ (selon la catégorie et la zone de placement à Elland Road ou Old Trafford).

Tarifs réduits et juniors : 15 £ à 35 £.

Secteur visiteurs officiel : Plafonné à 30 £ pour les supporters visiteurs adultes sur l’ensemble des rencontres de Premier League.

Prix du marché secondaire et de la revente

Comme cette affiche est une rivalité très demandée, les billets officiels se vendent presque immédiatement aux membres du club. Sur des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub, les prix augmentent en fonction de la demande :

Prix d’appel/annonces les moins chères : Commencent généralement autour de 110 £ à 375 £ par place.

Prix moyens affichés : Se situent généralement entre 300 £ et 600 £ pour des places standard en tribune générale.

Packages d’hospitalité pour le jour du match : Allant de 300 £ à 850 £+ selon les repas inclus, l’accès aux salons et les sièges premium rembourrés.

Leeds United - Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Leeds United et de Manchester United

Leeds United a remporté deux matches, fait deux nuls et subi une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 6-3 contre Chelsea au troisième tour de la Carabao Cup, un résultat qui a suivi deux nuls consécutifs en Premier League contre Brighton et Brentford, tous deux conclus sur le score de 1-1. Plus tôt dans cette série, Leeds a décroché deux victoires contre Nottingham Forest, dont un succès 2-0 en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué six buts et en a encaissé douze.

Manchester United a remporté un match, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres officielles et amicales, avec un nul supplémentaire en amical. Son meilleur résultat sur cette période a été une victoire 5-2 contre Ipswich Town en Premier League le 30 août. L’équipe a fait match nul 2-2 contre Everton lors de sa plus récente sortie en championnat le 6 septembre et a été battue 2-0 par Hull City plus tôt dans la saison. Sur cinq matches, United a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Leeds United - Manchester United : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s’est soldée par un nul 1-1 en amical le 12 août 2026, disputé à Old Trafford. Dans les rencontres officielles, Manchester United a remporté le dernier affrontement de Premier League 2-1 à Old Trafford en avril 2026, tandis que la précédente rencontre de championnat à Elland Road en janvier 2026 s’était également terminée sur un score de 1-1. Sur les cinq confrontations les plus récentes répertoriées, aucune des deux équipes n’a dominé, les résultats se partageant entre victoires, nuls et un unique succès à l’extérieur pour Leeds.