Leeds United voudra engranger le plus de points possible avant que la Premier League ne soit temporairement mise en pause pour la trêve internationale, et avec deux matches consécutifs à Elland Road à la mi-septembre, le club a là une occasion parfaite.

Dans la foulée de sa rencontre de championnat à domicile contre Newcastle le 14 septembre, l’équipe de Daniel Farke déroulera une nouvelle fois le tapis rouge, cinq jours plus tard seulement, lorsqu’elle affrontera Crystal Palace le samedi 19 septembre. Vous pouvez être installé à Elland Road pour l’un de ces deux rendez-vous, ou pour les deux, en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Leeds a offert un cadeau de Noël avant l’heure à ses fervents supporters l’an dernier, en écrasant Palace 4-1, cinq dodos seulement avant le passage du Père Noël par la cheminée (20 décembre). Dominic Calvert-Lewin (deux fois), Ethan Ampadu et Anton Stach avaient tous marqué lors de cette soirée mémorable à Elland Road.

Les puissants Whites vont-ils encore corriger Palace ? Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Leeds United contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Leeds United et Crystal Palace ?

Leeds United contre Crystal Palace se déroule à Elland Road (Leeds) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 h BST.

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Elland Road

Comment acheter des billets pour Leeds United contre Crystal Palace en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres d’hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les billets des matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des loteries par tirage au sort aléatoire pour les membres payants du club (par exemple, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui ont manqué le tirage au sort peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via l’Official Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United contre Crystal Palace ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes inférieures affichent des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais jusqu’à la vente générale ou aux tirages pour les adhésions de base.

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