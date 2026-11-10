Leeds United reçoit Coventry City le samedi 28 novembre 2026 à Elland Road, à Leeds.

L’un de leurs duels récents les plus marquants remonte à février 2025, lorsque Leeds s’était imposé 2-0 sur le terrain de Coventry City. Lors de leurs confrontations en Championship, Leeds a remporté trois des cinq derniers matches recensés face à Coventry, contre deux victoires pour son adversaire.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Leeds United contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Leeds United et Coventry City ?

Leeds United contre Coventry City, à Elland Road, à Leeds, le samedi 28 novembre 2026.

Premier League - Journée 12 28 nov. 2026 - 10:00 Elland Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Coventry City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Coventry City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : Vous pouvez acheter directement sur les sites officiels de Leeds United ou de Coventry City des billets au tarif initial dont l’authenticité est garantie, sous réserve de disponibilité et des conditions d’adhésion aux clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Coventry City ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Coventry City :

1. Canaux officiels des clubs

Tarif initial / tarif standard : Les billets standard pour adultes coûtent généralement entre 37,50 £ et 62,50 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Offres en catégorie inférieure : Les prix commencent généralement autour de 140 £ à 178 £ .

Les prix commencent généralement autour de à . Revente de billets premium et prestations d’hospitalité : Les prix commencent généralement autour de 493 £ à 628 £, voire davantage.

Leeds United contre Coventry City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Leeds United et de Coventry City

Leeds United aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Son dernier match s’est soldé par un nul 0-0 sur le terrain de Sunderland, et le club a également fait match nul 1-1 à Manchester United. Sa victoire 4-1 contre Newcastle United constitue le résultat le plus marquant de cette série, même si une défaite 2-1 face à Arsenal illustre l’irrégularité qui caractérise sa saison. Leeds a inscrit six buts et en a encaissé trois au cours de ces cinq matches.

Les cinq derniers matches officiels de Coventry City se sont soldés par une victoire, aucun match nul et quatre défaites. Son dernier match s’est terminé par une défaite 0-1 à domicile contre Fulham en Premier League, et le club avait été battu 3-1 par Tottenham Hotspur la semaine précédente. Une victoire 4-1 contre Newcastle représente le meilleur résultat de cette série, mais les défaites face à Aston Villa en Carabao Cup et sur le terrain de Nottingham Forest soulignent la difficulté de sa situation. Coventry a inscrit six buts et en a encaissé neuf au cours de ces cinq matches.

Leeds United contre Coventry City : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Championship en février 2025, lorsque Leeds United s’était imposé 2-0 sur le terrain de Coventry City. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Championship, Leeds possède un net avantage avec trois victoires contre deux pour Coventry. Leeds a marqué huit buts lors de ces cinq matches, contre six pour Coventry.