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Comment obtenir des billets pour Leeds United contre Ipswich Town : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Leeds United affronte Ipswich Town en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Leeds United reçoit Ipswich Town le samedi 5 décembre 2026 à Elland Road, à Leeds.

Lors de leurs dernières confrontations officielles, au cours de la saison 2023-2024 de Championship, Leeds a pris le dessus en remportant les deux matches : une victoire spectaculaire 4-3 à Portman Road, suivie d’un succès sans encaisser de but, 4-0, à Elland Road. Historiquement, les rencontres entre ces deux clubs à Elland Road se disputent souvent dans une atmosphère passionnée, avec beaucoup d’enjeu, compte tenu de leur riche histoire dans le football anglais.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Leeds United contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Leeds United contre Ipswich Town en Premier League ?

Leeds United contre Ipswich Town aura lieu à Elland Road, à Leeds, le samedi 5 décembre 2026.

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Premier League - Journée 14
Elland Road

Comment acheter des billets pour Leeds United contre Ipswich Town en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Ipswich Town, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : La billetterie officielle de Leeds United est la source principale et la plus fiable pour obtenir des billets à leur prix initial, même si leur disponibilité dépend fortement de votre statut d’adhérent, notamment si vous disposez de la My Leeds Membership.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Leeds United contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Ipswich Town :

1. Canaux officiels du club

  • Places ordinaires pour adultes : Généralement entre 35 £ et 60 £.
  • Tarifs réduits (jeunes et seniors) : Généralement entre 20 £ et 40 £.
  • Offres d’hospitalité : Les prestations haut de gamme les jours de match commencent autour de 150 £ à 250 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Revente de places ordinaires : Les prix commencent généralement autour de 75 £ à 110 £.
  • Places très demandées ou haut de gamme : Les prix vont de 130 £ à plus de 200 £.

Leeds United contre Ipswich Town en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Leeds United et d’Ipswich Town

Leeds United n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Premier League, pour trois nuls et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Bournemouth. Leeds a également fait match nul 0-0 contre Sunderland et 0-0 contre Crystal Palace durant cette série. Le club a partagé les points avec Manchester United (1-1) et perdu contre Arsenal (2-1), inscrivant seulement deux buts et en encaissant cinq sur ces cinq matches.

Ipswich Town compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Hull City. Ipswich avait auparavant battu Fulham 2-1 au cours de cette série. Le club a perdu 3-2 contre Manchester City et 1-0 contre Everton, inscrivant sept buts et en encaissant sept sur ces cinq rencontres.

LEE

LEE - Forme

ARS
D2-1
MUN
N1-1
SUN
N0-0
BOU
D2-0
TOT
V1-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
IPS

IPS - Forme

FUL
V2-1
MCI
D3-2
NFO
N1-1
HUL
N2-2
BOU
D1-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Leeds United contre Ipswich Town : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 23 décembre 2023, lorsque Leeds United a reçu Ipswich Town en Championship et s’est imposé 4-0 à Elland Road. Avant cela, Ipswich s’était incliné de justesse 3-4 à domicile contre Leeds en août 2023. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Championship, Leeds compte trois victoires contre deux pour Ipswich.

Face à face

LeedsNulIpswich
3
0
2
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
3
Leeds badge
Leeds
LEE
4
FDM
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
3
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FDM
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
12Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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