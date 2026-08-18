L’ambiance est toujours électrique lorsque Leeds United joue à Elland Road, et elle sera plus bouillante que jamais pour son premier match à domicile de Premier League, le dimanche 30 août, contre Brentford. Ne manquez pas votre chance de faire partie de ce grand rendez-vous et réservez vos billets dès aujourd’hui.

Leeds a dissipé toute crainte de relégation la saison dernière grâce à une belle fin de campagne. Le club est resté invaincu pendant une période de deux mois entre mars et mai, avec notamment trois victoires consécutives à Elland Road. L’équipe de Daniel Farke, qui compte désormais dans ses rangs le très courtisé Harry Wilson, visera à entretenir cette dynamique à domicile.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Leeds United vs Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Leeds United vs Brentford ?

Leeds United vs Brentford est programmé à 14 h BST, à Elland Road, à Leeds, le dimanche 30 août.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Elland Road

Comment acheter des billets de Premier League pour Leeds United vs Brentford

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des loteries aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United vs Brentford ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie considérablement selon le club recevant, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tarifs par âge et réductions : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les adultes, les juniors (généralement moins de 18 ou de 21 ans), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des rangs inférieurs sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places situées derrière les buts dans les tribunes supérieures offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base

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