Le Mans affronte Lorient le samedi 19 septembre 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Le FC Lorient a l’avantage dans les confrontations directes récentes en compétition entre les deux équipes, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres. Le Mans tentera de maximiser son avantage à domicile pour renverser la tendance face à son visiteur.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Mans-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Le Mans-Lorient en Ligue 1 ?

Le Mans-Lorient se déroule au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Comment acheter des billets pour Le Mans-Lorient en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match Le Mans-Lorient au stade Marie-Marvingt le 19 septembre 2026, plusieurs options s’offrent à vous, des canaux officiels des clubs aux plateformes secondaires de revente de billets :

Boutique officielle de billetterie du Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org) : La méthode la plus sûre et la plus directe consiste à acheter les billets directement sur le site officiel de billetterie en ligne du club hôte. Les places standard derrière les buts commencent généralement autour de 7 €, tandis que les sièges en tribune principale peuvent aller jusqu’à 15 € ou plus selon la catégorie.

Guichets du stade : Si les billets ne sont pas vendus en ligne à l’avance, des billets pour le jour du match peuvent être achetés sur place aux guichets du stade Marie-Marvingt le jour de la rencontre.

Plateformes secondaires de vente de billets : Si les billets officiels du club sont épuisés ou si vous recherchez des disponibilités sans adhésion, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des places revendues par des supporters.

Combien coûtent les billets pour Le Mans-Lorient en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match entre Le Mans FC et le FC Lorient au stade Marie-Marvingt varient selon l’emplacement des sièges et le lieu d’achat :

Billetterie officielle et ventes directes :

Places standard / derrière le but : Elles se situent généralement entre 7 € et 15 € pour les places de catégorie de base. Tribune principale / places intermédiaires : Elles se situent généralement entre 15 € et 60 € selon la tribune précise et la vue.

Marchés secondaires et plateformes de revente :

Les plateformes secondaires comme StubHub démarrent généralement autour de 55 € à 65 € pour une entrée de base, avec des prix moyens autour de 75 € à 80 € selon la demande et les disponibilités à l’approche du jour du match.



Le Mans-Lorient en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Le Mans et Lorient

Le Mans a enregistré deux victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Brest en Ligue 1 le 22 août, sa première sortie compétitive de la nouvelle saison. Le club a également battu Angers 3-2 à l’extérieur et Nantes 1-0 pendant la pré-saison, tandis qu’une défaite 1-0 contre Le Havre a été son seul revers sur cette série. Le Mans a marqué huit buts et en a concédé cinq sur ces cinq sorties.

Les cinq derniers matches de Lorient ont produit une victoire, un match nul et trois défaites. Son match le plus récent s’est soldé par un nul 0-0 contre Nice en Ligue 1 le 22 août. Le résultat le plus lourd de sa série récente a été une défaite 4-1 contre Elversberg lors d’un match amical le 15 août, même si l’équipe avait auparavant montré des qualités offensives avec une victoire 5-1 contre l’UNFP FC et un succès 2-0 à Guingamp. Lorient a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Le Mans-Lorient : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la Ligue 2, le 4 février 2020, lorsque Lorient a battu Le Mans 4-2 à domicile. Avant cela, Le Mans avait reçu Lorient en août 2019 en Ligue 2, avec une victoire 2-1 de Lorient au stade Marie-Marvingt. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Lorient a l’avantage avec trois victoires contre une pour Le Mans, un match s’étant terminé sur un score de parité.