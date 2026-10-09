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Comment obtenir des billets pour Le Mans - Toulouse : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Mans affronte Toulouse en Ligue 1. Voici comment réserver vos billets

Le Mans affronte Toulouse le vendredi 16 octobre 2026 au stade Marie-Marvingt.

Sur l’ensemble de leur histoire, les deux clubs affichent un face-à-face très équilibré avec 22 rencontres compétitives, pour 7 victoires du Mans, 8 victoires de Toulouse et 7 matches nuls. Ce duel constitue un test important pour les deux clubs, qui cherchent à prendre de précieux points afin de remonter au classement de Ligue 1.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Mans-Toulouse, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Le Mans-Toulouse en Ligue 1 ?

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Ligue 1 - Journée 7
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Comment acheter des billets pour Le Mans-Toulouse en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Toulouse, voici les principales options d’achat :

1. Plateformes de billetterie officielles des clubs

  • Match à domicile (au stade Marie-Marvingt) : Le moyen le plus direct d’obtenir des billets est de passer par le portail officiel de billetterie en ligne du Mans FC. Vous pouvez sélectionner la tribune et la place de votre choix directement sur leur plan de stade numérique.
  • Parcage visiteurs (supporters de Toulouse) : Si vous souhaitez vous asseoir dans la section visiteurs, les billets sont généralement distribués via le site officiel de billetterie du Toulouse FC ou par des groupes de supporters visiteurs désignés.

2. Marchés secondaires et plateformes généralistes de billetterie

  • Plateformes de revente : Des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent des billets revendus par des détenteurs individuels. Les prix sur ces plateformes fluctuent en fonction de la demande des supporters.

Combien coûtent les billets pour Le Mans-Toulouse en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Toulouse varient selon le lieu d’achat et la catégorie de place choisie :

1. Billetterie officielle du club (prix facial)

  • Catégorie 4 / Tribunes actives / Derrière le but : 15 € à 25 €
  • Catégorie 2 / Angles et côtés supérieurs : 20 € à 35 €
  • Catégorie 1 / Tribunes centrales et premium : 35 € à 60 €+
  • Tarifs réduits (étudiants / moins de 14 ans) : 10,50 € à 23,50 €

2. Marché secondaire et plateformes de revente

Lorsque les premières mises en vente sont closes, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub offrent aux supporters une seconde chance d’obtenir une entrée pour le match.

  • Places d’entrée de gamme : 45 € à 55 €
  • Catégorie 1 et places premium : 80 € à 140 €+

Le Mans-Toulouse en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Le Mans et Toulouse

Le Mans n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 2-2 contre Lens en Ligue 1, après un précédent nul 1-1 contre Nice. L’équipe a marqué huit buts sur ces cinq rencontres, mais en a encaissé neuf, et elle s’est inclinée 3-2 contre Rennes lors de sa seule défaite à domicile en Ligue 1 sur cette période.

Toulouse est également en difficulté, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son match le plus récent s’est achevé sur un score de 2-2 contre Lorient, même s’il a perdu trois de ses quatre dernières rencontres compétitives. Les visiteurs ont marqué cinq buts sur cette série de cinq matches, tout en en concédant sept.

LEM

LEM - Forme

REN
D3-2
NCE
N1-1
RCL
N2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
TFC

TFC - Forme

B29
N2-2
LIL
D0-1
FCL
N2-2
LEH
V3-2
PAU
D2-3
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Mans-Toulouse : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à janvier 2010, lorsque Toulouse s’était imposé 3-1 à l’extérieur sur la pelouse du Mans en Ligue 1. Sur les cinq confrontations directes recensées, Toulouse en a remporté trois, Le Mans aucune, avec un match nul. Toulouse a historiquement été l’équipe dominante dans cette affiche, remportant les deux rencontres de la saison 2008-09 sans encaisser de but.

Face à face

Le MansNulToulouse
0
1
4
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
3Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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