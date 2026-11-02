Le Mans reçoit Monaco le dimanche 8 novembre 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Leur dernière confrontation officielle remonte à mai 2013, lors d’une saison de Ligue 2. Monaco s’était imposé 2-1 face au Mans. Sur l’ensemble de leurs confrontations, toutes compétitions confondues, Monaco possède un léger avantage historique avec plusieurs victoires, même si les déplacements sur le terrain du Mans se sont régulièrement révélés difficiles pour les visiteurs.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Le Mans-Monaco, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Le Mans et Monaco ?

Le coup d’envoi de Le Mans-Monaco sera donné le dimanche 8 novembre 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Monaco ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et l’AS Monaco, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Les canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du Mans FC : Le Mans accueillant la rencontre à la MMArena, sa billetterie officielle est le moyen le plus direct d’obtenir des places dans les tribunes réservées aux supporters locaux, sous réserve de disponibilité et des éventuelles conditions d’adhésion.

Le Mans accueillant la rencontre à la MMArena, sa billetterie officielle est le moyen le plus direct d’obtenir des places dans les tribunes réservées aux supporters locaux, sous réserve de disponibilité et des éventuelles conditions d’adhésion. Billetterie officielle de l’AS Monaco : Si vous vous déplacez pour soutenir Monaco, vous pouvez consulter la billetterie officielle du club pour connaître les places attribuées aux supporters visiteurs et les modalités d’échange des bons d’achat.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Monaco ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Monaco varie selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Les canaux officiels des clubs

Billets standard au prix initial : Les billets standard pour les tribunes réservées aux supporters locaux, achetés directement au guichet ou sur le site officiel du Mans FC, coûtent généralement entre 15 € et 60 € , selon la catégorie de places choisie dans le stade.

Les billets standard pour les tribunes réservées aux supporters locaux, achetés directement au guichet ou sur le site officiel du Mans FC, coûtent généralement entre , selon la catégorie de places choisie dans le stade. Vente au guichet du stade le jour du match : Les billets achetés directement au guichet du stade Marie-Marvingt coûtent généralement entre 15 € et 45 €, sous réserve des places encore disponibles le jour du match.

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places les moins chères à la revente : Les prix commencent généralement autour de 45 € à 55 € pour des places standard ou situées dans les tribunes supérieures.

Les prix commencent généralement autour de pour des places standard ou situées dans les tribunes supérieures. Catégories de places privilégiées : Les places offrant une vue privilégiée le long du terrain, les prestations VIP ou les tribunes très demandées peuvent coûter de 80 € à plus de 140 €, selon la demande pour cette rencontre.

Le Mans-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Mans et de Monaco

Le Mans aborde ce match avec un bilan contrasté sur ses cinq dernières rencontres : une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Guingamp en match amical, tandis que son dernier résultat en Ligue 1 est une victoire 2-1 face à Lorient en septembre. Auparavant, Le Mans avait fait match nul 2-2 contre Lens et 1-1 contre Nice, signe d’une équipe capable de rivaliser, mais qui peine à préserver ses résultats. Sur ces cinq matches, Le Mans a inscrit huit buts et en a encaissé sept, un bilan qui témoigne à la fois de sa capacité offensive et de sa fragilité défensive.

La forme récente de Monaco est nettement meilleure. Le club a remporté trois de ses cinq derniers matches, fait un nul et n’a subi aucune défaite en Ligue 1. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Pise en match amical. En championnat, Monaco a battu Lens 2-1 avant de faire match nul 1-1 face à Strasbourg. Le résultat marquant de cette série reste la victoire 2-1 sur le terrain du Paris Saint-Germain, qui a confirmé son statut de véritable prétendant au titre. Monaco a marqué sept buts et n’en a encaissé que trois lors de ses cinq derniers matches.

Le Mans-Monaco : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2013, lorsque Monaco avait battu Le Mans 2-1 en Ligue 2. Sur leurs cinq précédentes confrontations recensées, Monaco présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour Le Mans, et un match nul. Le nombre de buts inscrits est relativement proche : neuf pour Monaco et sept pour Le Mans sur ces cinq rencontres.