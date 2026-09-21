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Comment obtenir des billets pour Le Mans - Lorient : prix de la Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Mans affronte Lorient en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets

Le Mans affronte Lorient le samedi 19 septembre 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Le FC Lorient a l’avantage dans les récentes confrontations officielles entre les deux équipes, avec trois victoires lors de leurs cinq dernières rencontres. Le Mans cherchera à tirer le maximum de son avantage à domicile pour renverser la tendance face à son visiteur.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Mans-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Le Mans-Lorient en Ligue 1 ?

Le Mans-Lorient se déroule au stade Marie-Marvingt, au Mans.

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Marie-Marvingt

Comment acheter des billets pour Le Mans-Lorient en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match Le Mans-Lorient au stade Marie-Marvingt le 19 septembre 2026, vous avez quelques options, allant des canaux officiels des clubs aux plateformes secondaires de revente de billets :

  • Billetterie officielle du Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org) : La méthode la plus sûre et la plus directe consiste à acheter les billets directement sur le site officiel de billetterie en ligne du club hôte. Les places standard derrière les buts commencent généralement aux alentours de 7 €, tandis que les sièges en tribune principale peuvent monter jusqu’à 15 € ou plus selon la catégorie.
  • Guichets du stade : Si les billets ne sont pas épuisés en ligne à l’avance, des places pour le jour du match peuvent être achetées en personne aux guichets du stade Marie-Marvingt le jour de la rencontre.
  • Plateformes secondaires de billetterie : Si les billets officiels du club sont épuisés ou si vous recherchez des disponibilités hors adhérents, des plateformes de revente de billets comme StubHub proposent des places revendues par des supporters.

Combien coûtent les billets pour Le Mans-Lorient en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match Le Mans FC-FC Lorient au stade Marie-Marvingt varient selon l’emplacement des sièges et le lieu d’achat :

  • Billetterie officielle et ventes directes :
    • Places standard / derrière le but : Elles se situent généralement entre 7 € et 15 € pour les places de catégorie de base.
    • Tribune principale / places intermédiaires : Elles se situent généralement entre 15 € et 60 € selon la tribune et la vue.
  • Plateformes secondaires et de revente :
    • Les plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement autour de 55 € à 65 € pour une entrée de base, avec des prix moyens autour de 75 € à 80 € selon la demande et la disponibilité à l’approche du jour du match.

Le Mans-Lorient en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Le Mans et de Lorient

Le Mans a enregistré deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un match nul 2-2 contre Brest en Ligue 1 le 22 août, sa première sortie officielle de la nouvelle saison. Le club a également battu Angers 3-2 à l’extérieur et Nantes 1-0 pendant la pré-saison, tandis qu’une défaite 1-0 contre Le Havre a été sa seule défaite sur cette série. Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches de Lorient ont donné une victoire, un nul et trois défaites. Son match le plus récent a été un nul 0-0 contre Nice en Ligue 1 le 22 août. Le résultat le plus lourd de sa récente série a été une défaite 4-1 contre Elversberg en amical le 15 août, même si l’équipe avait montré des qualités offensives plus tôt avec une victoire 5-1 contre l’UNFP FC et un succès 2-0 à Guingamp. Lorient a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

LEM

LEM - Forme

LEH
D0-1
B29
N2-2
REN
D3-2
NCE
N1-1
RCL
N2-2
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FCL

FCL - Forme

ELV
D4-1
NCE
N0-0
TRO
D1-2
RCL
V0-1
TFC
N2-2
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Mans-Lorient : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue 2 le 4 février 2020, lorsque Lorient a battu Le Mans 4-2 à domicile. Avant cela, Le Mans avait reçu Lorient en août 2019 en Ligue 2, avec une victoire 2-1 de Lorient au stade Marie-Marvingt. Sur les cinq dernières confrontations directes répertoriées, Lorient a l’avantage avec trois victoires contre une pour Le Mans, tandis qu’un match s’est terminé sur un score de parité.

Face à face

Le MansNulLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FDM
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
4Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Le Mans et de Lorient

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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