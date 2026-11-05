Le Mans reçoit Lille le samedi 28 novembre 2026 au Stade Marie-Marvingt, au Mans.

Leur dernière confrontation dans une compétition majeure remonte à janvier 2018, en Coupe de France, lorsque Lille s'était imposé 4-2 à l'extérieur. Auparavant, lors de leur précédente période commune en Ligue 1, leur rencontre d'avril 2010 au Stade Marie-Marvingt s'était soldée par une victoire 2-1 de Lille, alors en déplacement.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Le Mans-Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Le Mans et Lille ?

Le match entre Le Mans et Lille se déroule au Stade Marie-Marvingt, au Mans, le samedi 28 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Lille ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et Lille au Stade Marie-Marvingt, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez directement les sites officiels du Le Mans FC et du LOSC Lille. Les billetteries des clubs constituent généralement le moyen le plus fiable d'obtenir des billets à leur prix initial. Les membres des clubs et les abonnés sont habituellement prioritaires avant l'ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, des places en vente libre sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue 1 lorsque les billets initialement mis en vente sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Le Mans et Lille ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et Lille :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : À partir d'environ 15 € à 25 € pour les places en tribune haute ou derrière les buts.

À partir d'environ pour les places en tribune haute ou derrière les buts. Catégorie intermédiaire : Généralement entre 35 € et 60 € .

Généralement entre . Tribune principale premium ou VIP : À partir d'environ 80 € à 120 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets des clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places standard : À partir d'environ 50 € à 55 € pour des places en tribune haute ou à visibilité réduite.

À partir d'environ pour des places en tribune haute ou à visibilité réduite. Places recherchées en tribune basse ou latérale : Les prix peuvent facilement dépasser 250 € à 400 € et plus lorsque la demande est forte.

Le Mans-Lille en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme du Mans et de Lille

Le Mans compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s'est terminée par un nul 1-1 contre Auxerre en Ligue 1, après une défaite 3-0 face à Toulouse. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre Lorient, battu 2-1 en septembre. Le Mans a marqué cinq buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres. Ses défaites contre le PSG et Toulouse illustrent son irrégularité.

Lille compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est un nul 1-1 à Monaco en Ligue 1, après une défaite 4-2 contre Galatasaray en Ligue des champions. Auparavant, Lille avait perdu 3-0 contre Arsenal sur la scène européenne, même si une victoire 1-0 face au Havre lui avait apporté un peu de répit sur le plan national. Lille a inscrit six buts et en a concédé sept au cours de cette série de cinq matches.

Le Mans-Lille : les dernières confrontations

La dernière confrontation officielle entre les deux clubs a eu lieu en Coupe de France en janvier 2018, lorsque Lille s'était imposé 4-2 sur le terrain du Mans. Avant cela, leur match de Ligue 1 d'avril 2010 s'était également soldé par une victoire de Lille, 2-1 au Stade Marie-Marvingt. Sur les cinq confrontations répertoriées, Lille compte trois victoires contre une pour Le Mans, tandis qu'un match s'est terminé sur un nul. Les deux équipes ne se sont pas affrontées en compétition officielle depuis plusieurs années, ce qui fait de cette rencontre de Ligue 1 des retrouvailles rares.