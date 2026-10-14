Comment obtenir des billets pour Le Havre-Paris Saint-Germain : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Havre reçoit le Paris Saint-Germain le vendredi 30 octobre 2026 au Stade Oceane, au Havre.

L’historique des confrontations est favorable aux visiteurs : le PSG s’est imposé 1-0 au Stade Oceane lors de leur précédente rencontre, plus tôt dans l’année. L’équipe de Digard devra resserrer une défense perméable pour rivaliser avec les champions en titre de Luis Enrique et leur effectif riche en stars, dans ce match important de championnat.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Ligue 1 entre Le Havre et le Paris Saint-Germain ?

Le Havre reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Oceane, au Havre, le vendredi 30 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 9 30 oct. 2026 - 14:00 Stade Oceane

Comment acheter des billets pour Le Havre-Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour Le Havre-Paris Saint-Germain au Stade Océane, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du Havre AC : Consultez directement le site officiel du Havre AC pour la vente initiale des billets, les périodes de priorité réservées aux membres et les places dans les tribunes classiques.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Le Havre-Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour Le Havre-Paris Saint-Germain au Stade Océane varie selon l’emplacement de la place et le canal d’achat :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Les prix vont généralement de 15 € à 55 € selon la catégorie et la tribune.

Places derrière les buts et dans les angles : Le prix de ces places commence généralement autour de 15 € à 20 € .

Places sur les côtés et au centre : Le prix de ces places latérales haut de gamme va de 35 € à 55 € .

Tarifs réduits : Les billets à tarif réduit pour les étudiants, les jeunes et les enfants de moins de 14 ans coûtent généralement entre 10 € et 30 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente officiellement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Les matches contre des adversaires prestigieux comme le Paris Saint-Germain suscitant une très forte demande, les prix peuvent aller de 110 € à plus de 210 € selon les disponibilités et la proximité des places avec le terrain.

Le Havre-Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Havre et du Paris Saint-Germain

Le Havre peine à faire preuve de régularité, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1, pour un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-2 contre Toulouse. Durant cette période, le club s’est également incliné face à Brest et Monaco, tandis que ses matches nuls contre Angers et Lyon n’ont guère apporté de réconfort. L’équipe de Digard a inscrit cinq buts en cinq rencontres, mais en a encaissé sept, un bilan défensif préoccupant pour le club hôte.

Le bilan du PSG sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, est plus convaincant : trois victoires, un nul et une défaite. Le club parisien a battu Marseille 2-1 lors de sa dernière sortie. Il s’est aussi imposé 1-0 contre Brest en Ligue 1 et a écrasé le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des champions. Sa seule fausse note a été une défaite 2-1 contre Monaco, tandis qu’un nul 2-2 à Lille complète cette série. L’équipe de Luis Enrique a inscrit 12 buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Le Havre-Paris Saint-Germain : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le PSG s’est imposé 1-0 au Stade Oceane en Ligue 1. Sur leurs cinq dernières confrontations, le PSG a dominé, avec quatre victoires et un nul, tandis que Le Havre n’a remporté aucun match. Le PSG a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que cinq lors de ces cinq rencontres.