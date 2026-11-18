Le Havre reçoit Le Mans le samedi 12 décembre 2026 au stade Océane, au Havre.

Lors de leur dernière confrontation, Le Havre s’est imposé 1-0 sur le terrain du Mans en match amical de préparation, le 15 août 2026. Avant cette rencontre estivale, les deux équipes s’étaient également affrontées en juillet 2025, avec une victoire 2-0 du Havre.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Le Havre-Le Mans en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Le Havre-Le Mans sera donné le samedi 12 décembre 2026 au stade Océane, au Havre.

Comment acheter des billets pour Le Havre-Le Mans en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Havre et Le Mans :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle en ligne du Havre AC : C’est la principale option, et la plus sûre, pour acheter des places au tarif officiel. Les billets pour le samedi 12 décembre 2026 figurent dans le calendrier des prochains matches. La vente s’ouvre généralement par étapes, avec une période prioritaire réservée aux abonnés avant l’ouverture au grand public, sans obligation d’adhésion.

C’est la principale option, et la plus sûre, pour acheter des places au tarif officiel. Les billets pour le samedi 12 décembre 2026 figurent dans le calendrier des prochains matches. La vente s’ouvre généralement par étapes, avec une période prioritaire réservée aux abonnés avant l’ouverture au grand public, sans obligation d’adhésion. Tribune des supporters visiteurs (Le Mans FC) : Les supporters du Mans qui font le déplacement peuvent acheter des billets pour la tribune visiteurs (Tribune Visiteurs, accessible par la porte G et le parking P3) auprès de la billetterie officielle du Mans FC avant le match ou au guichet réservé aux visiteurs du stade Océane le jour du match, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Le Havre-Le Mans en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Havre et Le Mans :

1. Billetteries officielles des clubs

Tribunes derrière les buts et places en angle (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille) : De 10 € à 20 €.

De 10 € à 20 €. Places latérales et en angle (Tribune Est Latérale / Intermédiaire) : De 20 € à 35 €.

De 20 € à 35 €. Places latérales centrales (Tribune Est Centrale / ligne médiane) : De 35 € à 55 €.

De 35 € à 55 €. Tarifs réduits et familiaux : De 8 € à 25 €.

De 8 € à 25 €. Offres premium et hospitalités (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges) : De 150 € à plus de 600 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places d’entrée de gamme derrière les buts et en angle dans les gradins supérieurs : À partir d’environ 26 € à 35 €.

À partir d’environ 26 € à 35 €. Places ordinaires et places latérales de catégorie intermédiaire : De 55 € à 75 €.

De 55 € à 75 €. Places latérales centrales dans les gradins inférieurs, avec une vue privilégiée : De 80 € à plus de 130 €.

De 80 € à plus de 130 €. Offres de revente VIP et hospitalités : De 230 € à plus de 650 €.

Le Havre-Le Mans en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Havre et du Mans

Le Havre a perdu ses cinq derniers matches officiels, l’une des pires séries du championnat. Son dernier résultat est une défaite 2-0 contre Lorient en Ligue 1. Durant cette période, le club s’est également incliné 5-1 face au Paris Saint-Germain. Il a inscrit cinq buts et en a encaissé 11 lors de ces cinq rencontres, sans parvenir à garder sa cage inviolée.

Le Mans a pris deux points sur 15 possibles lors de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Monaco, obtenu grâce à une égalisation à la 90e minute. Plus tôt dans cette série, Le Mans s’est incliné 3-0 contre Toulouse et 3-1 face au Paris Saint-Germain. Le club a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

Le Havre-Le Mans : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en match amical le 15 août 2026, lorsque Le Havre s’est imposé 1-0 sur le terrain du Mans. Auparavant, Le Havre avait également remporté un match amical 1-0 au Mans en juillet 2025. Leur dernière rencontre officielle remonte au 3 décembre 2019, en Ligue 2 : Le Havre l’avait emporté 2-0 au stade Océane. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Le Havre compte quatre victoires et Le Mans une.