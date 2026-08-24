Comment obtenir des billets pour Le Havre - Brest : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Havre affronte Brest le samedi 5 septembre 2026 au Stade Océane, au Havre.

Brest reste sur un meilleur bilan récent dans les confrontations directes, avec trois victoires lors des quatre derniers matches de Ligue 1 entre les deux clubs. Lors de leur plus récent affrontement en championnat, le 8 mars 2026, Brest s'est imposé 2-0 à domicile face au Havre au stade Francis-Le Blé.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Le Havre-Brest en Ligue 1 ?

Le Havre-Brest débute au Stade Océane, au Havre, avec l'horaire officiel confirmé dans les détails du match ci-dessous.

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Comment acheter des billets Nice-Le Mans pour la Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour OGC Nice vs. Le Mans FC (prévu le samedi 5 septembre 2026 à l'Allianz Riviera) :

Portail officiel de billetterie de l'OGC Nice : L'option principale et la plus sûre est la billetterie officielle de l'OGC Nice. Sélectionnez la rencontre sur leur page d'accueil billetterie et choisissez votre tribune et vos places. Plateformes de revente autorisées : Des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets remis en vente si les allocations officielles sont épuisées. Au stade : En fonction des disponibilités générales à l'approche du match, des billets pourraient également être disponibles directement aux guichets de l'Allianz Riviera avant le coup d'envoi.

Combien coûtent les billets Nice-Le Mans pour la Ligue 1 ?

Les prix des billets pour OGC Nice vs. Le Mans FC à l'Allianz Riviera le samedi 5 septembre 2026 se situent généralement entre 8 £ et 43 £+ (9 € à 50 €+) via la billetterie officielle :

Admission générale / tarifs jeunes : Les prix commencent à environ 8 £ (9 €) pour les billets d'entrée de gamme grand public ainsi que pour les zones famille/jeunes.

Places en catégorie standard : Les places régulières en tribune latérale et de niveau intermédiaire vont généralement de 21 £ à 43 £ (25 € à 50 €) selon la proximité avec le terrain et la vue centrale.

Revente et plateformes du marché secondaire : Si les billets principaux sont épuisés, des points de revente autorisés ou des plateformes de billetterie comme StubHub proposent généralement des places à partir d'environ 45 £ à 100 £+ , selon l'offre et l'emplacement du siège.

Le Havre-Brest en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Le Havre et de Brest

Le Havre aborde la nouvelle saison avec un bilan de pré-saison de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-0 contre Le Mans le 15 août, après une défaite 3-2 face au Real Oviedo une semaine plus tôt. Sur cinq matches amicaux, Le Havre a marqué sept buts et en a concédé six, avec un nul 1-1 contre Laval et une victoire plus tôt 2-1 contre le Red Star pour compléter sa préparation.

Les cinq derniers matches de Brest ont donné une victoire, deux nuls et deux défaites. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 2-0 contre Nottingham Forest le 16 août, tandis qu'il a fait match nul 2-2 contre Venezia et 3-3 contre Guingamp lors de deux rencontres prolifiques. Brest a inscrit huit buts lors de ses cinq matches de pré-saison, mais en a aussi encaissé neuf, dont une défaite 2-0 contre Al-Wakrah fin juillet.

Le Havre-Brest : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 8 mars 2026, lorsque Brest s'est imposé 2-0 à domicile. Avant cela, Le Havre avait décroché une victoire 1-0 au Stade Océane en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Brest présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Le Havre, pour un nul, et a marqué six buts contre deux pour son adversaire.

Classement de Le Havre et de Brest

Dans le classement actuel de Ligue 1, Brest occupe la quatrième place et Le Havre la cinquième.