Le Havre affronte Brest le samedi 5 septembre 2026 au Stade Océane, au Havre.

Brest affiche un avantage récent plus net dans les confrontations directes, avec trois victoires lors des quatre derniers matches de Ligue 1 entre les deux clubs. Lors de leur plus récente rencontre de championnat, le 8 mars 2026, Brest s'est imposé 2-0 à domicile face au Havre au Stade Francis-Le Blé.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Le Havre-Brest en Ligue 1 ?

Le Havre-Brest se joue au Stade Océane, au Havre, avec l'heure officielle du coup d'envoi confirmée dans les détails du match ci-dessous.

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Comment acheter des billets pour Nice-Le Mans en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour OGC Nice vs. Le Mans FC (prévu le samedi 5 septembre 2026 à l'Allianz Riviera) :

Portail officiel de billetterie de l'OGC Nice : L'option principale et la plus sûre est la billetterie officielle de l'OGC Nice. Sélectionnez la rencontre sur la page d'accueil de la billetterie et choisissez votre tribune et vos places. Plateformes de revente autorisées : Des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets remis en vente si les contingents officiels sont épuisés. Au stade : Selon les disponibilités générales à l'approche du match, des billets peuvent aussi être proposés directement aux guichets de l'Allianz Riviera avant le coup d'envoi.

Combien coûtent les billets pour Nice-Le Mans en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour OGC Nice vs. Le Mans FC à l'Allianz Riviera le samedi 5 septembre 2026 se situent généralement entre 8 £ et 43 £+ (9 € à 50 €+) via la billetterie officielle :

Admission générale / catégories jeunes : Les prix commencent à environ 8 £ (9 €) pour les billets d'entrée de gamme destinés au grand public ainsi que pour les espaces tribune famille/jeunes.

Places en catégories standard : Les places régulières en latérales et en tribunes intermédiaires se situent généralement entre 21 £ et 43 £ (25 € à 50 €) selon la proximité avec le terrain et la position centrale.

Revente et plateformes du marché secondaire : Si les billets principaux sont épuisés, des points de revente autorisés ou des plateformes de billetterie comme StubHub affichent généralement des places à partir d'environ 45 £ à 100 £+ , selon l'offre et l'emplacement du siège.

Le Havre-Brest en Ligue 1 : Tout ce qu'il faut savoir

Forme de Le Havre et Brest

Le Havre aborde la nouvelle saison avec un bilan de pré-saison de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre Le Mans le 15 août, après une défaite 3-2 face au Real Oviedo une semaine plus tôt. Sur cinq matches amicaux, Le Havre a marqué sept buts et en a encaissé six, avec un nul 1-1 contre Laval et une victoire antérieure 2-1 face au Red Star pour compléter sa préparation.

Les cinq derniers matches de Brest ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 2-0 contre Nottingham Forest le 16 août, tandis qu'il a fait match nul 2-2 contre Venezia et 3-3 contre Guingamp lors de deux rencontres prolifiques. Brest a inscrit huit buts lors de ses cinq matches de pré-saison, mais en a aussi concédé neuf, dont une défaite 2-0 contre Al-Wakrah fin juillet.

Le Havre-Brest : confrontations directes récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 8 mars 2026, lorsque Brest s'est imposé 2-0 à domicile. Avant cela, Le Havre avait décroché une victoire 1-0 au Stade Océane en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Brest présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Le Havre, pour un nul, et a marqué six buts contre deux pour son adversaire.

Classement de Le Havre et Brest

Au classement actuel de la Ligue 1, Brest occupe la quatrième place et Le Havre la cinquième.