Le Havre affronte Auxerre le dimanche 18 octobre 2026 au Stade Océane, au Havre.

Historiquement, Le Havre a pris l’ascendant dans cette affiche, avec 14 victoires en 24 précédentes confrontations officielles face à Auxerre. Le duel le plus récent entre les deux clubs s’est soldé par un match nul 1-1 en avril 2026, lors de la saison 2025-2026 de Ligue 1.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Auxerre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Le Havre-Auxerre en Ligue 1 ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade Oceane

Comment acheter des billets pour Le Havre-Auxerre en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre AC et AJ Auxerre au Stade Océane, voici les options à suivre :

1. Billetterie officielle du club

Supporters locaux (tribune Le Havre) :

Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ).

Supporters visiteurs (secteur réservé aux fans d’Auxerre) :

Les billets pour le parcage visiteurs sont généralement gérés directement par la billetterie officielle de l’AJ Auxerre ou par des groupes de supporters autorisés. Consultez le site officiel de billetterie d’Auxerre ( billetterie.aja.fr ) à l’approche du match pour les modalités de vente destinées aux visiteurs.



2. Guichet du Stade Océane

Vous pouvez acheter des billets sur place à la boutique/au guichet du Stade Océane , au Havre, pendant les horaires d’ouverture en semaine ou le jour du match, sous réserve de places encore disponibles.

3. Plateformes secondaires et de revente

Si les quotas officiels sont épuisés, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent souvent des billets de match de seconde main. Assurez-vous de choisir une livraison par transfert numérique ou e-ticket.

Combien coûtent les billets pour Le Havre-Auxerre en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre AC et l’AJ Auxerre au Stade Océane varient selon l’endroit et la façon dont vous les achetez :

1. Prix officiels à la billetterie du club

En achetant directement sur le portail officiel de billetterie du Havre AC :

Places en catégorie standard : elles vont généralement de 18 € à 55 € selon l’emplacement dans le stade (derrière les buts ou dans les tribunes centrales principales).

Jeunes et tarifs réduits : les billets à tarif réduit pour les enfants et les étudiants se situent généralement entre 10 € et 25 € .

VIP et hospitalités : les places premium ou les offres avec accès salon commencent généralement autour de 120 € à 180 €+ par billet.

2. Plateformes secondaires et de revente

Lorsque les ventes principales sont closes, les plateformes de billetterie secondaire telles que StubHub offrent aux supporters une seconde chance d’obtenir une entrée pour le match.

Prix de départ : les billets de revente d’entrée de gamme commencent généralement autour de 40 € à 50 € .

Prix moyen à la revente : le prix moyen d’un billet sur les marchés secondaires tourne autour de 70 € à 80 € par place.

Le Havre-Auxerre en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Le Havre et d’Auxerre

Le Havre a remporté un match, fait deux nuls et concédé deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est terminée par un nul 0-0 contre Angers en Ligue 1, tandis que sa précédente défaite en championnat est survenue face à Brest, vainqueur 2-1 au Stade Océane. Lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1, Le Havre a marqué deux buts et en a encaissé quatre. Son seul succès sur cette série est intervenu lors d’un match amical de pré-saison contre Le Mans.

Les cinq derniers matches d’Auxerre montrent deux victoires et trois défaites. Le club a battu Nice 1-0 lors de sa dernière rencontre de Ligue 1, mais cela faisait suite à une lourde défaite 5-2 contre Lens et à un revers 3-1 face à Angers. L’équipe de Still a inscrit huit buts sur ces cinq matches, mais en a concédé dix, ce qui reflète un profil offensif productif accompagné d’une fragilité défensive.

Le Havre-Auxerre : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée sur un score de 1-1 au Stade Océane en Ligue 1 en avril 2026. Lors des cinq derniers face-à-face, Le Havre a l’avantage avec trois victoires contre deux pour Auxerre, les deux clubs s’étant affrontés principalement en Ligue 1. Le Havre avait remporté les deux rencontres précédentes avant ce nul, dont une victoire à domicile 3-1 en septembre 2024.