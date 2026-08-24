Comment obtenir des billets pour Le Havre - Angers : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Havre affronte Angers le samedi 12 septembre 2026 au Stade Océane, au Havre.

Les récentes confrontations entre les deux équipes ont été très disputées, avec une victoire 2-1 du Havre à domicile en janvier 2026, puis un match nul 1-1 à Angers en avril 2026. Les deux équipes chercheront à prendre des points cruciaux en ce début de saison afin de lancer leur dynamique et de creuser l’écart avec la moitié basse du classement.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Angers, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Le Havre-Angers en Ligue 1 ?

Le Havre-Angers se joue au Stade Océane, au Havre, le match étant programmé lors de l’actuelle journée de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Comment acheter des billets pour Le Havre-Angers en Ligue 1 ?

L’achat de billets pour la rencontre de Ligue 1 Le Havre-Angers au Stade Océane passe par quelques étapes principales :

Billetterie officielle du club

Site officiel : rendez-vous sur la plateforme officielle de billetterie du Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ). C’est la méthode la plus sûre et la plus directe pour obtenir des billets au tarif normal.

Dates de mise en vente : les billets pour le match sont généralement mis en vente au grand public 2 à 3 semaines avant la date de la rencontre.

Guichets le jour du match : si les billets ne sont pas épuisés à l’avance, les places restantes peuvent être achetées le jour du match directement aux guichets du Stade Océane.

Plateformes secondaires et de revente

Agrégateurs : si les billets sont épuisés sur le site officiel, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des places remises en vente par des membres ou des abonnés.

Combien coûtent les billets pour Le Havre-Angers en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Le Havre-Angers au Stade Océane varient selon le canal d’achat et la catégorie de place :

Prix de la billetterie officielle

Places standard : les billets au tarif normal achetés directement via Le Havre AC se situent généralement entre 15 £ et 45 £ (18 € à 52 €) selon la tribune (derrière les buts ou en tribunes centrales).

Tarifs réduits : les réductions pour les jeunes, les étudiants ou les enfants se situent généralement entre 10 £ et 25 £ (12 € à 30 €).

Prix sur le marché secondaire et de la revente

Prix de départ : les places d’entrée de gamme en admission générale proposées sur des plateformes de revente de billets comme StubHub commencent autour de 40 £ à 50 £ (48 € à 58 € / 52 $).

Prix moyen : le prix moyen global dans les différentes catégories du stade sur les sites de revente est d’environ 65 £ à 70 £ (environ 80 $ US).





Le Havre-Angers en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Le Havre et d’Angers

Les cinq derniers matches du Havre ont produit une victoire, un nul et trois défaites. Son seul succès est intervenu lors d’un match amical de club contre Le Mans, tandis que sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 en championnat contre Monaco le 23 août. Sur ces cinq matches, le club a marqué cinq buts et en a encaissé six, sans réussir le moindre clean sheet sur cette série.

Angers a remporté trois de ses cinq derniers matches, même si deux de ces victoires ont été obtenues lors de matches amicaux de pré-saison contre le Paris FC et Lorient. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-0 en championnat à Lille le 23 août. Le club a battu le Paris FC 3-2 lors de son dernier match amical, mais cette dynamique positive ne s’est pas prolongée lors du week-end d’ouverture de la Ligue 1.

Le Havre-Angers : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un score de 1-1, en Ligue 1 à Angers le 18 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations, aucune équipe n’a pris le dessus, avec une victoire pour Le Havre, une victoire pour Angers et trois matches nuls. Le Havre s’est imposé 2-1 à domicile en janvier 2026, tandis qu’Angers s’est imposé 1-0 au Stade Océane en décembre 2024.

Classement de Le Havre et d’Angers

Dans le classement actuel de Ligue 1, Le Havre occupe la 14e place et Angers la 15e, les deux clubs étant séparés par un faible écart dans le bas du tableau.