L’attente atteint son paroxysme en Allemagne et dans toute l’Europe chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent lors du « Der Klassiker », que ce soit à l’Allianz Arena ou au Signal Iduna Park, les deux plus grands stades du pays.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour le prochain affrontement entre les deux géants allemands.

Cette affiche a pris une importance considérable, les deux clubs figurant parmi les plus titrés de Bundesliga ces dernières années : à eux deux, ils ont remporté 16 des 17 derniers titres de champion d’Allemagne. Leur première rencontre de la saison, à Munich (le 31 octobre), a donné lieu à un match spectaculaire à quatre buts, conclu sur un nul.

Si vous n’avez encore jamais visité l’emblématique Signal Iduna Park de Dortmund, ou si vous avez très envie d’y retourner, l’occasion pourrait être idéale. Laissez GOAL vous fournir toutes les informations essentielles sur la billetterie avant le prochain « Der Klassiker » : les prix, les points de vente et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ?

Bundesliga - Journée 25 6 mars 2027 - 09:30 Signal Iduna Park

Où acheter des billets pour le « Der Klassiker » ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Borussia Dortmund sont distribués par les canaux de billetterie du club. En raison du nombre élevé de membres des clubs de supporters et de la forte demande d’abonnements, les places destinées au grand public sur le site officiel se vendent presque immédiatement après leur mise en vente.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billet lors de la vente initiale, StubHub est une solution lorsque les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le « Der Klassiker » ?

Les prix officiels fixés par le Borussia Dortmund pour les matches de Bundesliga à domicile ordinaires vont de 18,50 € à 95,00 €. Une majoration de 20 % s’applique aux places assises pour les grandes affiches de Bundesliga, notamment contre le Bayern Munich et Schalke.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations complémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Bayern Munich contre Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich contre Borussia Dortmund : les dernières confrontations

La dernière rencontre de Bundesliga entre les deux équipes à l’Allianz Arena de Munich, le 31 octobre 2026, s’est terminée sur le score de 2-2. Le Bayern Munich a pris l’avantage à deux reprises, mais le BVB est revenu au score à chaque fois. Fabio Silva a inscrit le but décisif de l’égalisation à la 89e minute.

Le Bayern est invaincu lors des cinq derniers « Der Klassiker », avec trois victoires et deux matches nuls. Il a inscrit 11 buts au cours de ces cinq confrontations, contre huit pour Dortmund.