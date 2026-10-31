Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern Munich
Book Borussia Dortmund vs Bayern Munich Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour le Der Klassiker : Borussia Dortmund contre le Bayern Munich, voir jouer en direct Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, prix des billets de Bundesliga et plus encore

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Borussia Dortmund
Bayern Munich
H. Kane
S. Guirassy

Le Borussia Dortmund affrontera ensuite le Bayern Munich en Bundesliga en mars. Voici comment obtenir vos billets.

L’attente atteint son paroxysme en Allemagne et dans toute l’Europe chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent lors du « Der Klassiker », que ce soit à l’Allianz Arena ou au Signal Iduna Park, les deux plus grands stades du pays.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour le prochain affrontement entre les deux géants allemands.

Cette affiche a pris une importance considérable, les deux clubs figurant parmi les plus titrés de Bundesliga ces dernières années : à eux deux, ils ont remporté 16 des 17 derniers titres de champion d’Allemagne. Leur première rencontre de la saison, à Munich (le 31 octobre), a donné lieu à un match spectaculaire à quatre buts, conclu sur un nul.

Si vous n’avez encore jamais visité l’emblématique Signal Iduna Park de Dortmund, ou si vous avez très envie d’y retourner, l’occasion pourrait être idéale. Laissez GOAL vous fournir toutes les informations essentielles sur la billetterie avant le prochain « Der Klassiker » : les prix, les points de vente et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ?

crest
Bundesliga - Journée 25
Signal Iduna Park

Où acheter des billets pour le « Der Klassiker » ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Borussia Dortmund sont distribués par les canaux de billetterie du club. En raison du nombre élevé de membres des clubs de supporters et de la forte demande d’abonnements, les places destinées au grand public sur le site officiel se vendent presque immédiatement après leur mise en vente.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billet lors de la vente initiale, StubHub est une solution lorsque les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le « Der Klassiker » ?

Les prix officiels fixés par le Borussia Dortmund pour les matches de Bundesliga à domicile ordinaires vont de 18,50 € à 95,00 €. Une majoration de 20 % s’applique aux places assises pour les grandes affiches de Bundesliga, notamment contre le Bayern Munich et Schalke.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations complémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Bayern Munich contre Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich contre Borussia Dortmund : les dernières confrontations

La dernière rencontre de Bundesliga entre les deux équipes à l’Allianz Arena de Munich, le 31 octobre 2026, s’est terminée sur le score de 2-2. Le Bayern Munich a pris l’avantage à deux reprises, mais le BVB est revenu au score à chaque fois. Fabio Silva a inscrit le but décisif de l’égalisation à la 89e minute.

Le Bayern est invaincu lors des cinq derniers « Der Klassiker », avec trois victoires et deux matches nuls. Il a inscrit 11 buts au cours de ces cinq confrontations, contre huit pour Dortmund.

Face à face

Borussia DortmundNulBayern Munich
0
2
3
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FDM
Super Coupe
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FDM
8Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5
BVB

BVB - Forme

FCU
N0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCB

FCB - Forme

RBL
V6-1
ARS
N2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
But marqué (encaissé)
19/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
13
HambourgHambourgHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
CologneCologneKOE
7223811-38
N
D
V
D
N
15
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
72231017-78
D
V
D
N
V
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
N
N
V
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
81161122-114
N
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google