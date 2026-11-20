La Lazio reçoit la Roma le dimanche 13 décembre 2026 au Stadio Olimpico, à Rome.

Lors de leur dernière confrontation, le 17 mai 2026, la Roma s’est imposée 2-0 au Stadio Olimpico grâce à un doublé du défenseur Gianluca Mancini, dans un match houleux que les deux équipes ont terminé à dix. Désireuse de mettre fin à sa série de derbies sans victoire et de prendre sa revanche après les deux défaites subies en championnat la saison dernière, la Lazio s’apprête à livrer une nouvelle bataille intense pour la suprématie dans la Ville éternelle.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lazio-Roma, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue Lazio-Roma en Serie A ?

Le coup d’envoi de Lazio-Roma sera donné le dimanche 13 décembre 2026 au Stadio Olimpico, à Rome.

Comment acheter des billets pour Lazio-Roma en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre la Lazio et la Roma :

1. Canaux officiels des clubs

Partenaire officiel de billetterie : Les billets en vente initiale sont proposés exclusivement sur Vivaticket et sur le site officiel de la SS Lazio.

Les billets en vente initiale sont proposés exclusivement sur Vivaticket et sur le site officiel de la SS Lazio. Canaux officiels de la Roma : Les billets pour les secteurs visiteurs Curva Sud et Distinti Sud sont gérés séparément sur la billetterie officielle de l’AS Roma via Vivaticket.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Lazio-Roma en Serie A ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Serie A entre la Lazio et la Roma :

1. Canaux officiels des clubs

Curva Nord et Distinti (derrière les buts / gradins inférieurs) : de 30 à 50 €.

de 30 à 50 €. Tribuna Tevere (tribune latérale) : de 60 à 120 €.

de 60 à 120 €. Tribuna Monte Mario (places centrales / latérales haut de gamme) : de 100 à 180 € et plus.

de 100 à 180 € et plus. Places VIP et prestations d’hospitalité pour entreprises : de 250 à 500 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Gradins supérieurs / secteurs derrière les buts (Curva / Distinti) : de 95 à 140 €

de 95 à 140 € Tribunes latérales (Tribuna Tevere) : de 150 à 280 €

de 150 à 280 € Places centrales et places haut de gamme en gradins inférieurs (Monte Mario) : de 300 à 550 € et plus

Lazio-Roma en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Lazio et de la Roma

La Lazio compte quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle n’a laissé échapper des points que lors d’un nul 1-1 à domicile contre Naples. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Cagliari. Elle a également gagné 6-2 sur le terrain de Sassuolo pendant cette série. L’équipe de Gattuso a inscrit 14 buts et n’en a encaissé que quatre en cinq rencontres.

La Roma a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Elle vient de battre Sassuolo 3-0 et s’est également imposée 5-2 sur le terrain de l’Udinese. Sa seule défaite a eu lieu en Ligue des champions, face à Manchester United (3-2). L’équipe de Gasperini a inscrit 17 buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Lazio-Roma : Les dernières confrontations

Le Derby della Capitale le plus récent dans ces données s’est joué le 17 mai 2026 : la Roma a battu la Lazio 2-0 au Stadio Olimpico en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, la Roma s’est imposée trois fois, la Lazio une fois, et un match s’est terminé par un nul. La Roma n’a encaissé aucun but lors de deux de ces cinq rencontres.