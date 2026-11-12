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Comment obtenir des billets pour Lazio-Roma : prix du Derby della Capitale, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Lazio affronte la Roma en Serie A. Voici comment obtenir vos billets.

Le Derby della Capitale est de retour : la Lazio affronte la Roma dans l’une des rivalités les plus intenses du football italien. Les deux clubs de la capitale s’affronteront dans l’emblématique Stadio Olimpico le 13 décembre 2026, pour un choc de Serie A très attendu.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour suivre la rencontre en direct. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour ne rien manquer.

À quelle heure débutera le match de Serie A entre la Lazio et la Roma ?

Le match entre la Lazio et la Roma se jouera au Stadio Olimpico, à Rome. L’horaire officiel du coup d’envoi reste à confirmer.

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Serie A - Journée 15
Stadio Olimpico, Rome

Où acheter des billets pour Lazio-Roma ?

Le meilleur endroit pour trouver des billets est le site officiel de la Lazio, qui vend ses places par l’intermédiaire de la plateforme Vivaticket. Les billets sont généralement mis en vente en plusieurs phases. La prévente est habituellement réservée aux abonnés et aux membres du club, qui peuvent ainsi choisir leurs places en premier. À l’issue de cette première période, la vente s’ouvre au grand public.

StubHub constitue une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Le marché de la revente peut vous permettre de trouver des places pour ce grand derby même lorsque les canaux de vente officiels n’en proposent plus.

Combien coûtent les billets pour Lazio-Roma ?

Le prix des billets pour ce choc de Serie A varie selon l’emplacement choisi dans le Stadio Olimpico. Sur la billetterie officielle de la Lazio, les tarifs commencent à 30 € pour les places dans les virages, qui offrent le moyen le plus abordable d’assister au match.

Lazio-Roma en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Lazio et de la Roma

La Lazio compte quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 face à Naples en Serie A. Avant cela, elle avait remporté quatre matches de championnat consécutifs, dont une victoire 6-2 sur le terrain de Sassuolo et un succès 3-0 sur celui de la Juventus. Sur ces cinq matches, la Lazio a inscrit 13 buts et en a encaissé six.

La Roma a remporté trois de ses cinq derniers matches et fait un nul, sa seule défaite étant survenue face à Manchester United en Ligue des champions (3-2). En Serie A, elle s’est imposée sur le terrain de l’Udinese (5-2) et face à Cagliari (4-2) avant la trêve internationale, puis a battu Sassuolo (3-0) lors de sa dernière rencontre. La Roma a marqué 17 buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

LAZ

LAZ - Forme

JUV
V0-3
PAR
V2-1
SAS
V2-6
CGL
V2-1
NAP
N1-1
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ROM

ROM - Forme

NAP
N3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
D3-2
SAS
V3-0
But marqué (encaissé)
17/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lazio-Roma : les dernières confrontations

Le Derby della Capitale le plus récent dans ces données a eu lieu le 17 mai 2026, lorsque la Roma a battu la Lazio 2-0 à domicile en Serie A. Lors de leurs cinq dernières confrontations, la Roma s’est imposée trois fois, contre une victoire pour la Lazio et un match nul. La seule victoire de la Lazio sur cette période est survenue lors d’une défaite 0-1 à domicile le 21 septembre 2025, tandis que le nul 1-1 à l’Olimpico en avril 2025 est la seule rencontre de cette série à s’être terminée sur un score de parité.

Face à face

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1
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2
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Lazio Rome
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0
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Serie A
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Roma
ROM
1
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Lazio Rome
LAZ
0
FDM
1Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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