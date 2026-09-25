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Comment obtenir des billets pour LASK-Liverpool : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le LASK affronte Liverpool en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Le LASK affronte Liverpool le mercredi 14 octobre 2026 à la Raiffeisen Arena de Linz.

Historiquement, Liverpool possède un net avantage, ayant remporté les deux précédentes confrontations entre les deux équipes lors de la phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024. Le LASK cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain pour créer une surprise mémorable face à Liverpool, sextuple champion d’Europe.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour LASK-Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de LASK-Liverpool en Ligue des champions ?

Le LASK reçoit Liverpool à la Raiffeisen Arena de Linz, le mercredi 14 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Raiffeisen Arena

Comment acheter des billets pour LASK-Liverpool en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le LASK et Liverpool à la Raiffeisen Arena de Linz, plusieurs options s’offrent à vous selon la section où vous souhaitez vous asseoir :

1. Billets officiels domicile (sections du LASK)

  • Portail officiel de billetterie du LASK : Les billets pour les tribunes domicile sont distribués directement via le site officiel du LASK et sa plateforme de billetterie.
  • Phases de vente : Les billets sont généralement d’abord mis en vente pour les abonnés du LASK et les membres du club. Les billets restants sont ensuite proposés à la vente au grand public.
  • Guichets : Le jour du match, les billets non vendus peuvent être achetés au voestalpine Stadium ou aux guichets locaux du club, même si les grandes affiches européennes affichent souvent complet bien à l’avance.

2. Billets officiels visiteurs (section de Liverpool)

  • Portail officiel de Liverpool FC : Les billets destinés aux supporters visiteurs sont gérés directement par Liverpool FC.

Combien coûtent les billets pour LASK-Liverpool en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le LASK et Liverpool varient considérablement selon que vous achetez via la vente officielle primaire ou via des plateformes secondaires de revente :

1. Prix officiels à la valeur faciale (ventes du LASK)

  • Ventes de packs de groupe : Le LASK vend des packs officiels de billets domicile couvrant les quatre matches à domicile de la phase de Ligue des champions. Ils vont de 150 € (places debout) jusqu’à 712 € (sièges premium en tribune) pour les adultes, avec des tarifs réduits pour les enfants allant de 37,50 € à 178 €.
  • Billets à l’unité : Les billets individuels pour un seul match, s’ils sont disponibles après les ventes de packs et aux membres, commencent généralement autour de 40 € à 60 € pour les places debout et de 100 € à 180 € pour les catégories assises.

2. Billets officiels visiteurs (section de Liverpool)

  • Quota de supporters visiteurs : Les billets pour la section visiteurs vendus via Liverpool FC sont généralement fixés au plafond européen standard de l’UEFA pour les déplacements, pour un coût approximatif de 45 € à 70 € (valeur faciale).

3. Marchés secondaires et revente

  • Tarifs des plateformes de revente : En raison de la forte demande pour les grandes affiches européennes, les billets mis en vente sur des plateformes secondaires telles que StubHub commencent généralement autour de 130 € à 397 € pour les places de base et peuvent dépasser 500 € à 800 €+ pour les zones premium avec vue latérale.

LASK-Liverpool en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de LASK et de Liverpool

Le LASK aborde ce rendez-vous avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels, auxquelles s’ajoute un succès en OFB Cup. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre Sturm Graz en Bundesliga, après un revers 1-0 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions. Son meilleur résultat sur cette série de cinq matches a été un cinglant 6-1 infligé à Deutschlandsberger SC en coupe. Avec trois victoires et deux défaites toutes compétitions confondues, l’équipe de Kuehbauer affiche une certaine irrégularité et n’a pas encore trouvé un rythme fiable.

Liverpool a pris sept points lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Son résultat le plus récent a été un frustrant 0-0 contre Fulham à Anfield en Premier League. Le résultat marquant des Reds sur cette série a été une victoire 2-1 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions, tandis que deux nuls consécutifs en Premier League contre Newcastle United et Nottingham Forest, tous deux sur le score de 2-2, mettent en lumière des fragilités défensives. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

LAS

LAS - Forme

WAC
V1-3
DSC
V1-6
AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
N3-3
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LIV

LIV - Forme

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
N0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
But marqué (encaissé)
8/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

LASK-Liverpool : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2023, lorsque Liverpool recevait le LASK en Ligue Europa et s’était imposé 4-0. Deux mois plus tôt, en septembre 2023, le LASK a infligé à Liverpool une défaite 3-1 dans cette même Raiffeisen Arena lors du match retour. Sur les deux confrontations recensées, Liverpool s’est imposé à chaque fois, inscrivant sept buts et en concédant un.

Face à face

LASKNulLiverpool
0
0
2
Ligue Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FDM
Ligue Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
1Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué1/2
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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