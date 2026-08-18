Les billets pour la Supercoupe DFL 2026 sont désormais en vente pour Borussia Dortmund contre le Bayern Munich au Signal Iduna Park ce samedi 22 août, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 30, heure locale. Officiellement appelée Franz Beckenbauer Supercup, et renommée en l’honneur de la légende allemande disparue, cette ouverture de saison oppose le Bayern, auteur du doublé, au Borussia Dortmund, dauphin de Bundesliga, pour le premier titre de la campagne, dans un match diffusé dans près de 200 pays à travers le monde.

Il s’agit de la dixième confrontation de Supercoupe entre les deux géants du Klassiker, avec un léger avantage de 5-4 pour le Bayern, et de la première depuis 2021. Le BVB part outsider après le 14e doublé championnat-coupe du Bayern, mais l’avantage du terrain, devant le Mur jaune, change tout. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets de dernière minute pour la Supercoupe DFL avant samedi.

Quand a lieu la Supercoupe DFL : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Super Coupe - Finale 22 août 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour la Supercoupe DFL : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

En tant que club hôte, le Borussia Dortmund a géré la billetterie officielle via la BVB Ticket Shop en trois phases : les abonnés ont pu réserver leur place du 9 au 12 juillet, la prévente réservée aux membres a ouvert le 10 juillet avec une limite de quatre billets, et la vente générale a commencé le 14 juillet. Les supporters du Bayern Munich ont demandé leurs billets visiteurs via un tirage au sort sur la FC Bayern Ticket Shop, ouvert dès le mois de mai, juste après l’annonce du stade hôte.

Le match étant désormais dans quelques jours, ces fenêtres officielles sont fermées depuis longtemps, ce qui fait des plateformes de revente vérifiées l’option réaliste de dernière minute. StubHub et d’autres plateformes similaires et sécurisées proposent encore des places dans tout le stade jusqu’au jour du match, avec des garanties pour l’acheteur. Il faut simplement noter que les billets de revente garantissent rarement la section de supporters dans laquelle vous serez placé, donc vérifiez bien les détails de l’annonce avant d’acheter. Évitez totalement les vendeurs non officiels sur les réseaux sociaux, car les affiches du Klassiker attirent particulièrement les fraudes aux billets.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe DFL : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Comme la Franz Beckenbauer Supercup est organisée directement par la Ligue allemande de football, les prix faciaux sont volontairement maintenus à un niveau bas pour rendre le football accessible. Les tarifs officiels allaient de 16,50 € à 38,50 €, selon la structure suivante :

Places debout : 16,50 €, pour la célèbre expérience en tribune debout dans le plus grand stade d’Allemagne

Places assises (catégorie 5) : 31,90 €

Places assises (catégorie 4) : 38,50 €

Comme les contingents officiels sont épuisés, les prix de revente des places restantes commencent actuellement autour de 85 € à 100 € et augmentent pour les sections centrales assises, ce qui reste modeste pour une affiche de cette ampleur. Les prix ont tendance à évoluer dans les 48 dernières heures, parfois à la baisse lorsque des vendeurs écoulent leurs billets en trop, donc il vaut la peine de vérifier les disponibilités jusqu’au coup d’envoi.

Où se joue la Supercoupe DFL ? Tout ce qu’il faut savoir sur le Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park, historiquement connu sous le nom de Westfalenstadion, est le plus grand stade d’Allemagne et le domicile du Borussia Dortmund depuis son ouverture en 1974. Pour les matches du BVB, il peut accueillir 81 365 supporters entre places assises et debout, un chiffre ramené à 65 829 pour les rencontres internationales en configuration 100 % assise. Son cœur battant est la Südtribüne, la tribune sud de 24 454 places, la plus grande tribune debout du football européen, surnommée Die Gelbe Wand, le Mur jaune, pour le mur de bruit et de couleur qu’elle produit.

Peu de stades possèdent un tel pedigree : le Signal Iduna Park a accueilli des matches des Coupes du monde de la FIFA 1974 et 2006 ainsi que de l’Euro 2024, a été le théâtre de la finale de la Coupe UEFA 2001, et accueille régulièrement les matches de l’Allemagne. Un Klassiker sous ses projecteurs, avec un trophée en jeu, représente à peu près ce qui se fait de mieux en matière d’expérience de match dans le football européen.

Qui sont les récents vainqueurs de la Supercoupe DFL ?

Le Bayern Munich domine l’histoire récente de la compétition, même si les supporters de Dortmund noteront que la dernière fois que leur équipe a soulevé le trophée, c’était aussi contre le Bayern :

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Bayern Munich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 t.a.b. 2023 RB Leipzig Bayern Munich 3-0 2022 Bayern Munich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Munich 2-0 2018 Bayern Munich Eintracht Francfort 5-0 2017 Bayern Munich Borussia Dortmund 5-4 t.a.b. 2016 Bayern Munich Borussia Dortmund 2-0

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