Comment obtenir des billets pour la finale de la Ligue Europa 2026 de l’UEFA : Fribourg vs Aston Villa, prix, stade Beşiktaş et plus d’informations

Aston Villa affrontera Freiburg au stade Besiktas d’Istanbul le 20 mai en finale de l’UEFA Europa League, avec le rêve de soulever le trophée.

Aston Villa a décroché sa place pour ce grand rendez-vous après une remontée spectaculaire conclue par un succès 4-1 au score cumulé contre Nottingham Forest, tandis que le SC Freiburg s’est qualifié pour la toute première finale européenne de son histoire en venant de justesse à bout de Braga 4-3 sur l’ensemble des deux matches.

Laissez GOAL vous guider à travers le processus d’achat des billets pour la finale de l’UEFA Europa League, notamment où les acheter, combien ils coûteront, et plus encore.

Quand aura lieu la finale de l’UEFA Europa League : Freiburg vs Aston Villa ?

Ligue Europa - Finale 20 mai 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Le vainqueur gagnera une place dans la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026/27, s’il ne s’est pas déjà qualifié via sa compétition nationale.

Le vainqueur de l’Europa League obtiendra également le droit d’affronter le vainqueur de l’UEFA Champions League 2025/26 lors de la Supercoupe de l’UEFA 2026.

Comment acheter des billets pour la finale de l’UEFA Europa League 2026 : Freiburg vs Aston Villa ?

Les billets pour la finale de l’Europa League sont disponibles via trois canaux principaux : les portails officiels de billetterie des deux finalistes et directement auprès de l’UEFA.

Tirage au sort de l’UEFA : La période de candidature pour le tirage au sort destiné au grand public s’est terminée fin mars. Les candidats retenus ont déjà été informés et se sont vu attribuer leurs places via le système de loterie.

Portails des clubs : Maintenant qu’Aston Villa et le SC Freiburg sont confirmés comme finalistes, les deux clubs ont reçu une allocation d’environ 12 000 billets chacun. Ceux-ci sont vendus directement par leurs propres billetteries, généralement selon un système de points de priorité pour les abonnés et les membres.

Sites secondaires : Pour les supporters qui ont manqué le tirage au sort ou ne remplissent pas les critères de priorité des clubs, des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets et Ticombo constituent une autre option pour obtenir des places de dernière minute, même si les prix peuvent fluctuer en raison de la forte demande.

Combien coûtent les billets pour la finale de l’UEFA Europa League 2026 : Freiburg vs Aston Villa ?

Les prix officiels des billets pour la finale de l’UEFA Europa League 2026 vont de 40 € à 240 € et se répartissent comme suit :

Fans First : 40 € (réservés aux supporters de Frieburg et de Villa)

Catégorie 3 : 65 €

Catégorie 2 : 160 €

Catégorie 1 : 240 €

La capacité restante est répartie entre le grand public, via le tirage au sort de l’UEFA, et la « famille UEFA », qui comprend les organisateurs locaux, les associations nationales, les partenaires commerciaux et les diffuseurs.

Gardez un œil sur les différents portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA pour obtenir davantage d’informations, ainsi que sur des sites secondaires de revente tels que LiveFootballTickets pour connaître les disponibilités actuelles.