La 25e saison de la principale compétition européenne de clubs du football féminin, la Ligue des champions féminine, atteindra son dénouement au terme d’une finale dramatique à l’Ullevaal Stadion d’Oslo le 23 mai. Cette année, Barcelone affrontera Lyon à Oslo pour une conclusion haletante du tournoi de la Ligue des champions.

L’an dernier, 38 356 spectateurs ont vu Arsenal soulever le trophée de la Ligue des champions féminine à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne, et l’on peut s’attendre à voir, une nouvelle fois, des milliers de supporters affluer pour le baisser de rideau de cette saison.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur la billetterie, notamment comment acheter des places, combien elles coûtent et bien plus encore.

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Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

Date Match (heure du coup d'envoi) Stade Billets sam. 23 mai Barcelone vs Lyon (18h00 CET) Ullevaal Stadion (Oslo, Norvège) Billets



La MHPArena de Stuttgart, Hampden Park à Glasgow et l’Ullevaal Stadion d’Oslo étaient toutes candidates pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2026. C’est finalement l’enceinte norvégienne qui a été choisie par le comité exécutif de l’UEFA.

L’Ullevaal Stadion a ouvert pour la première fois en 1926 et, en plus d’accueillir chaque année la finale de la Coupe de Norvège, il reçoit aussi régulièrement les matches à domicile de la sélection norvégienne. Avec une capacité allant jusqu’à 28 000 places, il s’agit du plus grand stade de football de Norvège.

Comme salle de concert, l’Ullevaal Stadion a accueilli de nombreuses stars mondiales de la musique, dont Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden et Bruce Springsteen, ainsi que les légendes norvégiennes A-Ha.

Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026

Pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026, un système de loterie a été utilisé pour l’attribution au grand public des billets officiels. La période de candidature a ouvert sur le site de l’UEFA le 16 mars et s’est terminée le 1er avril.

Si la fenêtre de vente générale est peut-être fermée, des lots de billets supplémentaires de dernière minute ou des allocations spécifiques aux deux finalistes seront disponibles au cours du mois de mai via le portail officiel de billetterie de l’UEFA.

Outre l’achat de billets pour la finale de la Ligue des champions féminine par les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire, notamment sur StubHub, pour des billets de dernière minute.

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Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

Pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026 à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, l’UEFA a classé les prix des billets comme suit :

Catégorie 1 : Située dans la tribune principale et la tribune opposée, à partir de 70 €

Située dans la tribune principale et la tribune opposée, à partir de 70 € Catégorie 2 : Située dans les angles du stade, à partir de 40 €

Située dans les angles du stade, à partir de 40 € Catégorie 3 : Située derrière les buts, à partir de 20 €

N’oubliez pas de consulter le portail officiel de billetterie de l’UEFA pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles offres hospitality sont disponibles pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

L’UEFA propose une expérience « Sports Bar », disponible à partir de 450 € par personne, comme principale option hospitality pour la finale de la Ligue des champions féminine.

Tous les détails de ce forfait premium sont disponibles sur le site officiel de l’UEFA.

Le Sports Bar est situé dans l’angle de la tribune principale (niveau 4), et le forfait comprend les avantages suivants :

Place de catégorie 1 en tribune principale

Le service hospitality commence deux heures avant le coup d’envoi et se prolonge 60 minutes après le match

Sélection de plats locaux et internationaux

Vin, bière et boissons sans alcool offerts

À quoi s’attendre pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

Ce sera la deuxième fois, depuis que la finale de la Ligue des champions féminine se dispute en match unique, que le match de clôture de la compétition a lieu sur le sol scandinave. En mai 2021, Barcelone avait battu Chelsea 4-0 en Suède, au Gamla Ullevi de Göteborg.

Ce succès avait été le premier des trois triomphes de Barcelone sur la plus grande scène européenne, le club ayant également remporté la couronne grâce à deux sacres consécutifs en 2023 et 2024. Malgré une cinquième finale consécutive de Ligue des champions féminine atteinte en 2025, le géant espagnol a été détrôné par Arsenal, qui a remporté le titre à Lisbonne grâce à un but de Stina Blackstenius en seconde période.

Le parcours victorieux d’Arsenal la saison dernière a été un soulagement bienvenu pour les fans de la WSL, car ce n’était que la deuxième fois de l’histoire qu’un club anglais régnait sur la compétition continentale. Arsenal avait également offert le premier titre à un club anglais en allant au bout en 2007, avec une équipe qui comprenait Karen Carney, Lianne Sanderson et Rachel Yankey.

Si Arsenal et Barcelone ont remporté les deux titres les plus récents en Ligue des champions féminine, les deux clubs restent très loin derrière l’équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition. Lyon a enchaîné un célèbre cycle de cinq années de gloire en Europe entre 2016 et 2020 et a été sacré vainqueur de la Ligue des champions à huit reprises au total.