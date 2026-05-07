Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 : Celtic vs Dunfermline, informations sur Hampden Park, où acheter et plus encore

Un trophée est en jeu à Hampden Park le 23 mai, avec Celtic vs Dunfermline pour la 141e édition.

Il y a douze mois, Aberdeen avait fait les gros titres en créant la surprise face au Celtic pour remporter la Coupe d'Écosse. Au terme d'une rencontre épique, les Dons ont arraché l'égalisation en fin de match avant de garder leur sang-froid lors d'une séance de tirs au but irrespirable.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Coupe d'Écosse, notamment comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026Réservez maintenant

Quand a lieu la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Date Affiche (heure du coup d'envoi) Stade Billets samedi 23 mai Celtic vs Dunfermline (15 h BST) Hampden Park (Glasgow) Billets

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026

Les deux clubs participants à la finale de la Coupe d'Écosse vendront des places sur leurs sites officiels respectifs. Les billets peuvent également être achetés sur le site de la Fédération écossaise.

Gardez à l'esprit que la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible. Chacun des deux finalistes devrait recevoir environ 20 000 à 25 000 billets.

En plus de l'achat de billets de Coupe d'Écosse via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s'en procurer sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par d'autres canaux.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Sans surprise, la demande de billets pour la Coupe d'Écosse augmente à mesure que la compétition avance et atteint son pic à l'approche de la finale de mai.

Si les détails officiels de la finale 2026 n'ont pas encore été confirmés, les tarifs de l'an dernier à Hampden Park constituent un bon indicateur et étaient les suivants :

Tribune Prix adulte Tarif réduit Tribunes nord et sud 45 £-50 £ 25 £-30 £ Tribunes est et ouest 35 £-40 £ 20 £-25 £

N'oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs à l'approche de l'événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026Réservez maintenant

Où se joue la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Hampden Park

Hampden Park, actuellement connu sous le nom de Barclays Hampden pour des raisons de sponsoring, est un stade de football situé à Glasgow, en Écosse. En plus d'être l'enceinte de l'équipe nationale écossaise de football, l'actuel Hampden Park accueille régulièrement la finale de la Coupe d'Écosse, ainsi que les demi-finales, depuis 1903.

Si la capacité actuelle de Hampden Park est de 51 866 places, l'affluence record s'élève à l'impressionnant total de 149 547 spectateurs pour un match international Écosse vs Angleterre en 1937.

Hampden Park a accueilli six grandes finales européennes de clubs. La première d'entre elles fut la finale de la Coupe d'Europe 1960 entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, remportée 7-3 par le Real Madrid.

Le match est resté célèbre pour le triplé d'Alfredo Di Stefano et les quatre buts de Ferenc Puskás. 127 621 supporters ont assisté à la rencontre, ce qui reste une affluence record pour une finale européenne de football.

Quels forfaits hospitalité sont disponibles pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Les offres officielles d'hospitalité pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026 à Hampden Park vont des places premium aux loges privées. Si les détails exacts ne seront finalisés qu'à l'approche du match, les formules proposées précédemment comprenaient les suivantes :

Superbox : (à partir de 675 £ par personne) L'expérience la plus haut de gamme avec réception au champagne et options de restauration gastronomique. Rencontre avec une ancienne légende du jeu et places sur balcon privé au niveau de la ligne médiane.

(à partir de 675 £ par personne) L'expérience la plus haut de gamme avec réception au champagne et options de restauration gastronomique. Rencontre avec une ancienne légende du jeu et places sur balcon privé au niveau de la ligne médiane. Skyboxes : (à partir de 499 £ par personne) Visionnage privé et restauration pour des groupes avec personnel de service dédié et accès à des balcons privés.

(à partir de 499 £ par personne) Visionnage privé et restauration pour des groupes avec personnel de service dédié et accès à des balcons privés. Hampden Suites : (à partir de 369 £ par personne) Accès à un salon d'avant-match dans une atmosphère sociale animée. Un repas trois services est inclus, ainsi qu'un bar à volonté, bière, vin et boissons sans alcool, une session de questions-réponses avec un ancien joueur et des sièges rembourrés dans la tribune sud.

(à partir de 369 £ par personne) Accès à un salon d'avant-match dans une atmosphère sociale animée. Un repas trois services est inclus, ainsi qu'un bar à volonté, bière, vin et boissons sans alcool, une session de questions-réponses avec un ancien joueur et des sièges rembourrés dans la tribune sud. Premium Seats : (à partir de 150 £ par personne) Une option plus accessible comprenant l'accès à un salon d'avant-match, une boisson offerte à l'arrivée, de la restauration disponible à l'achat et des places exécutives dans la tribune nord ou sud.

Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe d'Écosse ?

Année Vainqueur Finaliste Score 2025 Aberdeen Celtic 4-3 (t.a.b.) 2024 Celtic Rangers 1-0 2023 Celtic Inverness Caledonian Thistle 3-1 2022 Rangers Heart of Midlothian 2-0 (a.p.) 2021 St Johnstone Hibernian 1-0 2020 Celtic Heart of Midlothian 4-3 (t.a.b.) 2019 Celtic Heart of Midlothian 2-1 2018 Celtic Motherwell 2-0 2017 Celtic Aberdeen 2-1 2016 Hibernian Rangers 3-2

Billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026Réservez maintenant