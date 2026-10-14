La finale de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL sera à l’affiche le samedi 28 novembre 2026 au stade Centenario, enceinte historique de Montevideo, en Uruguay. Le coup d’envoi est prévu à 17 h 00 UYT (heure locale).

Alors que la 67e édition de la compétition de clubs la plus convoitée d’Amérique du Sud touche à son dénouement, les grandes équipes du continent s’apprêtent à rallier le berceau du football international.

Avec des demi-finales opposant le géant argentin Estudiantes de La Plata au poids lourd brésilien Flamengo, et le champion 2023 Fluminense à son rival national Palmeiras, tout est réuni pour une finale en un seul match qui s’annonce grandiose.

À quelle heure débutera la finale de la Copa Libertadores ?

Le lieu et l’heure du coup d’envoi de cette rencontre de Copa Libertadores n’ont pas encore été confirmés. Cette section sera mise à jour dès que les informations complètes sur le match seront disponibles.

Copa Libertadores - Finale 28 oct. 2026 - 17:00

Comment acheter des billets pour la finale de la Copa Libertadores 2026 ?

Plateforme officielle de la CONMEBOL (catégories neutres 1 et 2) : les billets destinés au grand public pour les tribunes neutres (Tribuna Olímpica et Tribuna América) sont vendus directement sur la billetterie officielle de la CONMEBOL. L’inscription nécessite de créer un compte avec son numéro de passeport. Une période de tirage au sort donnant accès à une vente anticipée précède ensuite la vente générale, organisée selon le principe du premier arrivé, premier servi, fin octobre ou début novembre.

Quotas des clubs finalistes (tribunes derrière les buts, exclusivement en catégorie 3)

Chaque club finaliste reçoit un quota de billets de catégorie 3 (historiquement, environ 12 000 à 15 000 par club) pour la Tribuna Ámsterdam et la Tribuna Colombes.

Ces billets sont distribués exclusivement sur les portails réservés aux membres des clubs qualifiés (comme SoySocio pour Estudiantes ou les programmes Sócio-Torcedor de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras), avec une priorité accordée aux membres disposant du plus grand nombre de points de fidélité.

Offres officielles de voyage et d’hospitalité

La CONMEBOL s’associe à des voyagistes sportifs agréés pour proposer des offres d’hospitalité.

Elles comprennent des places de choix en catégorie 1 ou dans des espaces réservés aux clubs, l’accès à un salon VIP avant le match, un hébergement dans un hôtel de luxe à Montevideo ainsi que les transferts terrestres entre l’aéroport et le stade.

Marché secondaire et plateformes de revente

Pour les supporters internationaux qui n’ont pas pu obtenir de billets au prix initial lors des premières ventes des clubs ou de la vente générale de la CONMEBOL, des plateformes de revente reconnues et des agences spécialisées dans les voyages de football proposent des places vérifiées dans toutes les catégories, assorties de garanties pour les acheteurs.

Billets sur application et pièce d’identité avec photo obligatoire

Tous les billets pour la finale 2026 sont émis via l’application mobile officielle de billetterie numérique de la CONMEBOL.

Les codes-barres ne sont activés que le jour du match afin de prévenir les contrefaçons.

Pour entrer, il faut présenter un passeport physique ou une pièce d’identité nationale officielle avec photo, dont le nom légal correspond à celui enregistré sur le billet numérique.

Que faut-il savoir pour se rendre à la finale de la Copa Libertadores 2026 ?