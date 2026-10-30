Comment obtenir des billets pour Kosovo-Israël : prix, informations sur le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA propose une nouvelle affiche internationale prometteuse : le Kosovo s’apprête à affronter Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina. Les deux équipes abordent cette rencontre du groupe B3 avec l’ambition de prendre des points précieux pour améliorer leur classement et se battre pour la montée.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles sur le match, la disponibilité des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le Kosovo affronte Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina dans le cadre du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Le coup d’envoi est prévu à l’heure indiquée ci-dessus.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Où acheter des billets pour Kosovo-Israël ?

Les billets officiels sont distribués sur le portail du pays hôte, géré par la Fédération de football du Kosovo, qui assure la vente générale des places pour les matches à domicile à Pristina. Les supporters sont invités à surveiller les annonces officielles de mise en vente et à s’inscrire rapidement pour obtenir des places standard.

Si les contingents initiaux sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Kosovo-Israël ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 15 à 20 €, selon l’emplacement et la catégorie de place choisis au stade Fadil Vokrri.

Sur le marché de la revente, notamment sur Ticombo, les premiers prix se situent autour de 102 € lorsque les contingents standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Kosovo et d’Israël

Le Kosovo compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-0 contre Andorre en match amical en juin 2026. Son meilleur résultat sur cette période reste un succès 4-3 face à la Slovaquie en mars, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le Kosovo a encaissé au moins un but lors de quatre de ces cinq rencontres, son seul match sans encaisser de but ayant eu lieu contre Andorre.

Israël compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. L’équipe de Ben Shimon a battu l’Albanie 1-0 en amical en juin et largement dominé la Moldavie 4-1 en novembre 2025, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Elle n’a perdu aucun de ses trois derniers matches, même si deux d’entre eux se sont conclus par des nuls contre la Géorgie et la Lituanie.

Kosovo-Israël : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2023, lorsque le Kosovo s’était imposé 1-0 à domicile lors des qualifications pour le Championnat d’Europe. Avant cela, elles avaient fait match nul 1-1 en Israël en mars 2023, dans la même compétition. Sur ces deux confrontations, le Kosovo a l’avantage avec une victoire contre aucune pour Israël, et seulement trois buts ont été inscrits au total.