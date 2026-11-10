Kaiserslautern reçoit Fribourg le mardi 1er décembre 2026 au Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en Coupe d’Allemagne le 31 juillet 2022, lorsque Fribourg s’était imposé de justesse 2-1 au Fritz-Walter-Stadion. Le SC Fribourg a historiquement pris le dessus dans cette confrontation, remportant quatre de leurs cinq dernières rencontres officielles, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Kaiserslautern-Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Kaiserslautern-Fribourg en Coupe d’Allemagne ?

Le coup d’envoi de Kaiserslautern-Fribourg sera donné au Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern, le mardi 1er décembre 2026.

DFB-Pokal - 1/8 2 déc. 2026 - 12:00 Fritz Walter Stadion

Comment acheter des billets pour Kaiserslautern-Fribourg en Coupe d’Allemagne ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Coupe d’Allemagne entre Kaiserslautern et Fribourg, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries officielles du 1. FC Kaiserslautern et du SC Fribourg pour les ventes réservées aux membres et celles ouvertes au grand public, selon le quota de billets de l’équipe qui vous intéresse.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Allemagne lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Kaiserslautern-Fribourg en Coupe d’Allemagne ?

Voici les différentes options tarifaires pour le prochain match de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le Hertha Berlin :

1. Canaux officiels des clubs

Place debout : Généralement entre 15 € et 25 € pour les premiers tours habituels de la Coupe d’Allemagne.

Généralement entre pour les premiers tours habituels de la Coupe d’Allemagne. Place assise classique : Généralement entre 20 € et 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés lors des ventes officielles des clubs, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des billets à des prix déterminés par la demande :

Place assise classique : Les prix débutent autour de 730 € à plus de 880 € en raison de la forte demande et de la disponibilité limitée pour ce match de coupe.

Les prix débutent autour de en raison de la forte demande et de la disponibilité limitée pour ce match de coupe. Place premium ou VIP : Les prix dépassent en moyenne 920 €, selon la catégorie précise et le temps restant avant le match.

Kaiserslautern-Fribourg en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Kaiserslautern et de Fribourg

Kaiserslautern aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier résultat est une défaite 3-0 à domicile contre le Hertha BSC en 2. Bundesliga, le 31 octobre. Avant ce revers, Kaiserslautern avait remporté trois matches de suite, dont une victoire 1-0 à Nuremberg et un succès 2-0 en coupe contre Hannover 96. Les seuls points laissés en route au cours de cette série l’ont été lors d’un match nul et vierge contre le FC Heidenheim.

Les cinq derniers matches de Fribourg se sont soldés par deux victoires et trois défaites. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à Augsbourg en Bundesliga, après un succès 3-2 contre Wolfsburg en Coupe d’Allemagne. Les défaites de cette série ont été concédées face au Bayern Munich (3-1), à Monaco (3-0 en Ligue Conférence) et au Bayer Leverkusen (1-2). Sur ces cinq matches, Fribourg a inscrit neuf buts et en a encaissé neuf.

Kaiserslautern-Fribourg : les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre les deux clubs remonte au 31 juillet 2022, lorsque Kaiserslautern avait reçu Fribourg en Coupe d’Allemagne. Fribourg s’était imposé 2-1. Sur les cinq derniers matches répertoriés, Fribourg s’est imposé quatre fois et Kaiserslautern une fois. Fribourg a également remporté une confrontation en deuxième division en 2016 (2-0) et un match amical en octobre 2024 (2-1). La seule victoire de Kaiserslautern dans ces données était un résultat de 1-2 à domicile inversé en faveur de Fribourg lors du match de coupe de 2022. Son unique succès est intervenu lors de la rencontre de deuxième division de 2015, une défaite 0-2 à domicile remportée par Fribourg. Fribourg a régulièrement pris le dessus dans cette confrontation, toutes compétitions confondues.