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Comment obtenir des billets pour Juventus-Udinese : prix en Serie A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Serie A

La Juventus affronte l’Udinese en Serie A. Voici comment obtenir vos billets.

La Juventus reçoit l’Udinese le dimanche 6 décembre 2026 à l’Allianz Stadium de Turin.

Lors de leur dernière confrontation en Serie A, le 14 mars 2026, la Juventus s’est imposée de justesse sur le terrain de l’Udinese (1-0). Sur leurs cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, la Juventus a dominé les débats avec quatre victoires et un nul. L’Udinese n’a remporté aucun de ces matches.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Juventus-Udinese, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Juventus-Udinese en Serie A ?

Le coup d’envoi de Juventus-Udinese sera donné le dimanche 6 décembre 2026 à l’Allianz Stadium de Turin.

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Serie A - Journée 14
Allianz Stadium

Comment acheter des billets pour Juventus-Udinese en Serie A ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets est de passer par le portail de billetterie officiel de la Juventus FC. Vous devrez créer un compte numérique gratuit, ou disposer d’une adhésion J1897/Black & White pour accéder aux périodes de vente prioritaires, afin de pouvoir acheter des billets lors de la vente générale.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Juventus-Udinese en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour Juventus-Udinese :

1. Canaux officiels du club

  • Curva Sud / Curva Nord (tribunes derrière les buts) : Les tarifs débutent généralement autour de 65 à 69 €.
  • Tribuna Est (tribune est) : Les prix vont de 99 à 285 €.
  • Tribuna Ovest (tribune ouest) : Les prix vont de 105 à 195 €.
  • Secteur visiteurs (Ospiti) : Le tarif est généralement d’environ 45 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places classiques / tribunes derrière les buts : Les tarifs débutent généralement autour de 30 à 70 €.
  • Tribunes latérales et secteurs premium : Les prix vont généralement de 110 à plus de 200 €.

Juventus-Udinese en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Juventus et de l’Udinese

La Juventus compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur une victoire à domicile contre Naples en Serie A (2-0). Cette série comprend également une défaite en championnat sur le terrain du Genoa (2-0) et un revers à domicile face à la Lazio (0-3). Sur la scène européenne, elle a fait match nul contre Rennes en Ligue Europa (2-2). La Juventus a inscrit sept buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

La forme récente de l’Udinese est préoccupante : quatre défaites et un nul sur ses cinq derniers matches. Le club s’est incliné face à la Roma lors de sa dernière sortie (5-2), ainsi que contre Milan, Lecce et le Torino au cours de cette période. Son seul point a été obtenu grâce à un nul à Parme (0-0). L’Udinese n’a marqué que trois buts et en a encaissé onze lors de ces cinq rencontres.

JUV

JUV - Forme

LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
FIO
N2-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
UDI

UDI - Forme

LEC
D0-3
MIL
D0-2
PAR
N0-0
ROM
D2-5
VEN
D2-1
But marqué (encaissé)
3/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Juventus-Udinese : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Serie A le 14 mars 2026, lorsque la Juventus s’est imposée sur le terrain de l’Udinese (1-0). Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, la Juventus en a remporté quatre et n’a concédé aucun nul. L’Udinese n’a toujours pas gagné sur cette période. La Juventus a marqué huit buts et n’en a encaissé qu’un lors de ces cinq rencontres.

Face à face

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5
0
0
Serie A
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Udinese
UDI
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Juventus FC
JUV
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FDM
Italie Coupe
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JUV
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Juventus FC
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1
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Serie A
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Juventus FC
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Udinese
UDI
0
FDM
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
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Juventus FC
JUV
2
FDM
10Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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